Un premier microalbum pour le groupe Écarlate

Le groupe émergent en pleine effervescence, Écarlate, lancera son premier microalbum, Fleur de peau, le 11 août au Verger Belliveau de Memramcook.

Malgré son arrivée relativement récente sur les scènes acadiennes, la formation musicale formée de Clémence Langlois, Daphnée McIntyre et Samuel Leblanc semble déjà avoir trouvé un son qui lui correspond.

Le microalbum « Fleur de peau » sera lancé le 11 août dans le cadre du Festival Acadie Rock et de la série Sirius XM destinée à promouvoir les artistes locaux et émergents.

Avec des harmonies de voix touchantes et mélancoliques, sous une trame pop-folk-alternative, ils ont trouvé une sonorité qui a tout à plaire.

Grands gagnants du Gala de la chanson de Caraquet en 2021, le groupe tente de trouver le juste équilibre entre leur passion et leurs autres responsabilités, notamment leurs études universitaires.

Le groupe Écarlate est composé de Clémence Langlois, Daphnée McIntyre et Samuel Leblanc.

Le nouveau microalbum a d'ailleurs été enregistré en partie alors que deux des membres du groupe étaient en plein examen de fin de session.

Il y a des moments où l'on était en pleine séance d'enregistrement et subitement on disait : ''ok désolé, je dois aller faire mon examen, je reviens tout de suite!'' C'était chaotique, mais tout s'est bien imbriqué , affirme Daphnée McIntyre en riant.

En primeur, un extrait du premier microalbum d'Écarlate.

On tente de trouver la balance dans tout ça. On apprend à dire non des fois quand on a besoin. On se parle entre nous et on se divise les tâches et le travail, au besoin, pour pas qu'il y en ait trop sur les épaules de chacun pour réussir à tout faire marcher. On le fait parce qu'on aime ça et on veut le faire durer, mais sans oublier tout ce qui reste autour , mentionne Clémence Langlois.

Pour ce premier microalbum, le groupe a eu la chance de travailler avec le talentueux Benoit Morier, bassiste et coréalisateur de Lisa LeBlanc.

Benoît Morier a partagé son expertise pour le nouveau projet d'Écarlate.

On a vraiment trippé d'enregistrer avec Benoît, c'était vraiment professionnel, il nous fait rire, on l'aime beaucoup, lance Daphnée McIntyre.

D'autres musiciens locaux comme Kevin McIntyre, le père de Daphnée, sont venus ajouter quelques notes à l'album.

Le musicien Kevin McIntyre, a ajouté quelques notes de piano à l'album.

Le projet de cinq chansons aborde principalement la thématique de la transition de l'adolescence à l'âge adulte et ce que ça implique comme défis, émotions et réflexion identitaire.

C'est très nostalgique, mélancolique et très cru. C'est un peu un résumé des gros moments dans nos vies dans les dernières années.

On s'est tous vu grandir là-dedans et on est devenu de nouvelles personnes à travers ce parcours-là. C'est ça que j'ai réalisé à travers ce projet-là , ajoute Samuel Leblanc.

Le microalbum Fleur de peau sera lancé le 11 août au Verger Belliveau de Memramcook dans le cadre du Festival Acadie Rock et de la série Sirius XM destinée à promouvoir les artistes locaux et émergents.