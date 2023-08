Elisapie reprend Wild Horses des Rolling Stones 

Un mois après avoir dévoilé sa version du titre Unforgiven de Metallica, la chanteuse inuk Elisapie continue de mettre la table pour son album de reprises avec une version épurée en inuktitut de Wild Horses, ballade incontournable des Rolling Stones renommée ici Qimmijuat.

Écrite par Mick Jagger et Keith Richards, la chanson originale est parue sur l’album Sticky Fingers des Stones, sorti en 1971. Elle a été reprise à de nombreuses reprises par d’autres artistes en concert ou sur disque, notamment par le groupe The Sundays, Lucinda Williams et Elvis Costello ou encore Bush.

Elisapie en livre une version dépouillée, accompagnée par la guitare de son complice Joe Grass, les percussions minimalistes de Robbie Kuster et le doux piano de l’artiste canadien Leif Vollebekk.

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

La chanson rend hommage à un ami d’enfance qui, entre la séparation de ses parents et sa relation tendue avec son père, avait une vie familiale compliquée et qui trouvait refuge en écoutant ce succès des Rolling Stones, comme s’il enfourchait son cheval pour s’enfuir loin de ses problèmes , explique l’étiquette Bonsound dans un communiqué.

Le titre est accompagné d’un vidéoclip contemplatif signé Philippe Léonard, tourné dans les villages de Salluit et Inukjuak au Nunavik.

Qimmijuat (Wild Horses) est le quatrième extrait de l’album Inuktitut, dont la sortie est prévue pour le 15 septembre et sur lequel Elisapie reprend 10 titres qui ont marqué son enfance, de Led Zeppelin à Pink Floyd en passant par Queen. On a déjà pu entendre ses reprises de Heart of Glass de Blondie et de Time After Time de Cindy Lauper.