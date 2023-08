Le corps de la 4e victime des inondations en N.-É retrouvé

Le corps de l’adolescente disparue lors des inondations en Nouvelle-Écosse a été retrouvé par une personne qui marchait le long du rivage près de la communauté d'Advocate Harbour.

Nous travaillons avec le médecin légiste de la Nouvelle-Écosse pour identifier avec certitude les restes , explique le surintendant Sean Auld, responsable des services de soutien de la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Nous pensons qu'il s'agit des restes de la jeune personne portée disparue à la suite des inondations extrêmes qui ont eu lieu à West Hants.

Le 22 juillet, un homme, deux enfants et une adolescenteont disparu après que leurs véhicules ont été emportés par les eaux de crues gonflées par les pluies torrentielles qui sont tombées dans certaines régions centrales de la Nouvelle-Écosse.

Ouvrir en mode plein écran Colton Sisco, six ans, à gauche, Natalie Harnish, six ans, au centre, et Nick Holland, 52 ans, sont morts lors des inondations qui ont dévasté certaines parties de la Nouvelle-Écosse les 21 et 22 juillet 2023. Photo : Gracieuseté de Arbor Memorial/Ronald A. Walker Funeral Homes

La dépouille de l’homme de 52 ans, Nick Holland, et celles des deux enfants de six ans, Colton Sisco et Natalie Harnish, ont été retrouvées quelques jours plus tard, mais il a fallu près de 10 jours pour retrouver le corps de l’adolescente.

Aucune famille ne devrait jamais être confrontée à ce genre de tragédie, aucun mot ne peut décrire la véritable sympathie que nous éprouvons pour chacun d'entre eux.

Le député fédéral de la région et le premier ministre de la province ont tenu à offrir leurs condoléances aux familles et aux gens de la région lors d’une conférence de presse mercredi.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, à West Hants, le 2 août 2023. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Ces inondations ont causé beaucoup de douleurs à notre province , dit le premier ministre Tim Houston. On a perdu quatre âmes dans cette tragédie et on n’oubliera jamais ça.

Il a critiqué au passage le manque d’améliorations au réseau cellulaire dans les régions rurales de la province y compris dans les zones touchées par les inondations à West Hants.

Une frustration partagée par le député fédéral de la région, Kody Blois, qui a promis de continuer de faire pression pour que les améliorations se fassent rapidement.

Ouvrir en mode plein écran Kody Blois, député fédéral pour la circonscription de Kings-Hants, le 2 août 2023. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Le député de Kings-Hants a aussi souligné l’importance de reconnaître et de mieux appuyer les bénévoles qui ont aidé à sauver des vies lors de cette tragédie. Quand on vit en communautés rurales, on connaît bien la grande valeur des pompiers volontaires , dit-il. Il faut un meilleur soutien pour eux de la part des gouvernements provincial et fédéral.