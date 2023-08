Les plus anciens fossiles de méduse adulte pourraient être en C.-B., selon des chercheurs

Deux méduses Burgessomedusa phasmiformis sont préservées, une plus petite en haut d'une autre plus grande, sur cette photo prise au site de fossiles des schistes de Burgess, en Colombie-Britannique. On peut voir les tentacules sur le côté gauche du plus grand spécimen, et sur le côté droit du plus petit.

Photo : Desmond Collins/Musée royal de l'Ontario