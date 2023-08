À Plage Albert, Le Goûter échange les crêpes pour les pierogis

Deux jours par semaine, les clients du restaurant Le Goûter, à Plage Albert au Manitoba, peuvent déguster des mets ukrainiens authentiques. Les propriétaires du restaurant ont voulu donner à une famille qui a échappé à la guerre l’occasion de prendre pied dans leur pays d’accueil.

Olha Mashyna, son mari Oleksandr Mashyn, leurs deux enfants, la mère d’Oleksandr et leur chat sont arrivés à Toronto le 7 mars. Deux semaines plus tard, sans attache et sans parler un mot d’anglais, ils débarquaient à Winnipeg.

Après un an de guerre, ils s'étaient résolus à quitter leur pays.

Olha Mashyna, les yeux clairs bouillants d’énergie, explique dans sa langue nouvellement acquise que sa famille habitait à Komychouvakha, dans l’est du pays, soit à 25 kilomètres de Zaporijjia, tristement célèbre pour la crise entourant sa centrale nucléaire.

C’est la guerre. À 10 kilomètres de notre village se trouvent les terroristes russes. C’est terrible. Chaque jour, on entendait des bombes. Beaucoup de bâtiments, notre église, les deux écoles, ont été détruits. Nous n’avons plus d’école à cause des bombes des terroristes russes , lance Olha Mashyna.

Après les premiers bombardements, la jeune famille a décidé de se réfugier dans l’ouest du pays en attendant que la guerre finisse. Nous avions notre commerce, notre travail, en Ukraine, rappelle-t-elle. Nous avions une vie.

Ouvrir en mode plein écran Oleksandr Mashyn debout dans le cratère laissé par une bombe russe. Le bâtiment bleu en arrière-plan est l'un des magasins du couple, en Ukraine. Photo : Olha Mashyna

La famille tenait deux magasins à Komychouvakha et avait une vie confortable.

La fille de presque 15 ans, Alieksa, est une championne de gymnastique rythmique de haut calibre, souligne Olha Mashyna, en montrant des images des dizaines de médailles de sa fille. Anton, 13 ans, est déjà champion de boxe, à l’instar de son père.

Nous venions de commencer à vivre une bonne vie, parce que nous travaillions fort, nous ouvrions notre commerce à 7 h, et on fermait boutique à 22 h [...] Mon magasin me manque vraiment, je l’aimais beaucoup. J’y ai travaillé 10 ans , lance Olha Mashyna.

Ouvrir en mode plein écran L'intérieur d'un des magasins d'Olha Mashyna, après un bombardement. Photo : Olha Mashyna

La famille a essayé cinq fois de retourner dans son village. Nos enfants avaient trop peur, notre maison tremblait comme une gelée et en se couchant, on ne savait pas si on serait bombardés [dans la nuit] , se souvient-elle.

Les enfants d’Olha et d’Oleksandr voulaient aller au Canada, indique la mère de famille. Ma fille, elle voulait apprendre l’anglais ici, et le français, elle aime beaucoup le français , ajoute-t-elle, avec un grand sourire.

0:47 Un immeuble détruit dans le village de Komychouvakha. Photo : Radio-Canada / Olha Mashyna

D’une entrepreneure à une autre

À Winnipeg, la famille découvre un réseau d’étrangers à la bienveillance intarissable. En entrevue, Olha Mashyna a pris plusieurs minutes pour remercier une liste non exhaustive de bienfaiteurs responsables d’innombrables gestes de gentillesse : aide avec l’hébergement, les meubles, les véhicules, les papiers...

Publicité

La famille s’est finalement installée dans le quartier de Transcona, où les deux enfants vont à l’école. Merci, Canada! , lance-t-elle.

Une fois les enfants scolarisés, Olha et Oleksandr voulaient travailler. Nous avons essayé de trouver un emploi, mais c’est difficile lorsqu’on ne connaît pas l’anglais , explique la mère de famille à la fibre entrepreneuriale.

Elle décide d'obtenir un certificat en manipulation des aliments. J’ai regardé la nourriture à Winnipeg et j’ai pensé que vous aviez besoin de nourriture ukrainienne , raisonne-t-elle. C’est lors de ce cours qu’elle a rencontré Lise Bourassa, la propriétaire du restaurant Le Goûter, à Plage Albert.

Ouvrir en mode plein écran Lise Bourassa devant son magasin, Saffie's. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Nous avons commencé à discuter et je me suis rendu compte que nous avions beaucoup en commun. Elle gérait un café, elle était propriétaire de deux magasins. Nous, nous avons des magasins, nous avons un restaurant, alors on s’est entendus tout de suite , explique Lise Bourassa, qui est aussi propriétaire du magasin Saffie’s, avec son mari.

Publicité

Leur restaurant était fermé deux jours par semaine, principalement en raison d’une pénurie de travailleurs. J’ai rencontré Olha et je me suis dit qu'au lieu d’être fermé, pourquoi ne pas lui laisser utiliser le restaurant. On voulait aider des gens qui viennent d’Ukraine , explique-t-elle.

On a beaucoup de restaurants avec de la pizza, des hamburgers et tout ça, donc je me disais que c’est quelque chose de différent [la nourriture ukrainienne] et puis j’aime beaucoup cette nourriture , ajoute Lise Bourassa.

C'est ainsi que les réfugiés ont pris le contrôle de la cuisine les lundis et mardis. L'accord conclu entre eux fait en sorte que les Ukrainiens ne paient pas de loyer, ils doivent simplement acheter leurs ingrédients.

Ouvrir en mode plein écran Plage Albert se trouve sur le lac Winnipeg. Il s'agit du lieu de villégiature traditionnellement francophone dans cette région. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Pour Olha Mashyna, c’est une occasion exceptionnelle d'obtenir de l’expérience de travail au Canada. C’est une belle expérience, nous avons travaillé dans un café en Ukraine, mais c'est différent ici [...] beaucoup de clients sont venus dire que notre nourriture est délicieuse et j’en suis très fière.

Le couple, aidé par la mère d'Oleksandr, Tamara Makarenko, prépare facilement 1000 pierogis par jour, en plus de chou et de poivrons farcis, du bortsch et des desserts, dont un irrésistible gâteau au miel.

Ouvrir en mode plein écran Tamara Makarenko prépare des pains pour aller avec la soupe. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Un morceau de gâteau au miel. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Ouvrir en mode plein écran Des pierogis, des pelmenis, des champignons et une salade de chou. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Monique Druwé, une cliente du restaurant ayant un chalet à Plage Albert, note que les plats sont différents de la nourriture ukrainienne qu’elle avait mangée au Manitoba auparavant.

Surtout les pierogis, c’est ceux-là qui m’ont étonné, ils étaient différents de ceux que j’achète à mon épicerie locale. Ils étaient petits, mais délicieux ! , explique-t-elle, en précisant que son coup de cœur, c’était le chou farci.

Ouvrir en mode plein écran Une enseigne faisant la promotion de la soirée ukrainienne au restaurant Le Goûter. Photo : Radio-Canada / Gavin Boutroy

Malgré son succès, l’expérience doit se terminer en septembre, lorsque le restaurant Le Goûter ferme ses portes pour la saison. Par conséquent, Olha Mashyna cherche déjà un nouveau restaurant ou une nouvelle cuisine commerciale à louer.

La petite famille commence à s’imaginer un avenir au Canada. Je veux rester, parce que mes enfants sont ma priorité , souligne Olha Mashyna.

J’aime beaucoup le Canada, je vois comment je pourrais travailler ici. J’ai mon plan d’affaires. Je vais essayer de vivre ici puisque je ne sais pas comment je pourrais vivre [en Ukraine]. Tant de choses ont été détruites par les bombes, et puis il y a la santé physique et mentale. Tout le monde a changé depuis la guerre, personne ne s’en sort indemne .