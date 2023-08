Le Festival Royal va animer le centre-ville d’Edmundston en fin de semaine

Le public aura l’occasion d’assister aux spectacles de plusieurs DJ et artistes rock et à des activités familiales au centre-ville d’Edmundston, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre du deuxième Festival Royal, qui se déroulera en plein air vendredi et samedi.

Je crois que ce qu’on aura en fin de semaine sera justement à point pour permettre aux gens de sortir et de fêter un peu , souligne le maire d’Edmundston, Eric Marquis, au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Ouvrir en mode plein écran Eric Marquis, maire d'Edmundston (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Une partie du centre-ville sera fermée à la circulation à compter de jeudi pour l’aménagement de la scène et le déroulement des activités.

Ça se passe directement devant l’hôtel de ville , indique M. Marquis. Ça se passe aussi sur la grande partie du chemin Canada et à l’intersection du parc Place de l'Hôtel-de-Ville.

De la musique avant toute chose

La programmation comprend une soirée de musique électronique, vendredi, en compagnie des DJ Ph4ntom, Miss Butler, Rioux et Miss Shelton, le tout à compter de 18 h.

Samedi, de 11 h à 16 h, les organisateurs proposent des jeux de carnaval et d’autres activités pour petits et grands dans le cadre de la kermesse familiale.

L’événement se termine samedi soir avec les spectacles des artistes Wallace, Fairweather, la Patente, Elyzabeth Diaga et le DJ Wakky. La soirée commence à 19 h.