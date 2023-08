Bilan : un mois de juillet chaud et humide sur la Côte-Nord

En juillet, les températures enregistrées sur le territoire de la Côte-Nord étaient plus chaudes qu’à l’habitude et les précipitations plus abondantes, à l’image de la situation dans le reste du Québec. À travers la majorité de la province, la température moyenne était supérieure à la normale de 2 °C à 5 °C.

À Sept-Îles, les températures moyennes relevées étaient généralement plus chaudes que ce à quoi les Nord-Côtiers sont habitués. La moyenne était située à plus de 17 °C, alors que la normale mensuelle est de 15,2 °C. Les quantités de pluie tombées étaient elles aussi plus importantes : Environnement Canada a enregistré 118 mm de précipitations, comparativement à une normale de 104 mm.

Chaleur au nord

Les habitants de la Basse-Côte-Nord n'ont pas été en reste, car là aussi, une chaleur inhabituelle a été observée. Accoutumés à seulement trois jours au-dessus des 20 °C pendant le mois de juillet, ils ont pu profiter de neuf jours de chaleur cette année. On y a enregistré une température maximale mensuelle de 19 °C, alors que la moyenne habituelle est d'environ 15 °C.

Plusieurs villages de la Basse-Côte-Nord ont aussi enregistré de nouveaux records de température mensuelle. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Louis Bordeleau

C’est à Kuujjuaq et au Labrador qu'on a observé le plus grand écart de température. Le record de 25 °C, qui datait de 1962, a été fracassé avec une température de 34,3 °C. Ce jour-là, Kuujjuaq était la place la plus chaude dans la province (Nouvelle fenêtre). Tout le Nunavik a connu des températures au-delà de la normale, et ce, de manière continue.

Problèmes de visibilité

Le brouillard est un autre phénomène météorologique à avoir marqué le mois de juillet. Il était bien présent en raison de l'humidité, des nuits douces et des eaux froides dans le fleuve et dans le golfe du Saint-Laurent. Les nappes de brouillard ont causé des maux de tête au transport aéronautique et maritime.

Le brouillard marin se forme quand de l'air chaud et humide circule au-dessus d'une eau de mer plus froide. Il constitue un des plus importants dangers d’ordre météorologique pour les Canadiens. Source : Environnement Canada

La brume a causé l’annulation du service aérien pour la navette Harrington Harbour—Chevery pendant plusieurs jours, en plus de provoquer une collision maritime entre un traversier et une autre embarcation entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive.

L'embarcation de plaisance a été éventrée par le NM Svanoy. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté - France Gagnon

Prévision pour le mois d'août

Finalement, le mois de juillet s’est terminé avec l’entrée d’une masse d’air frais sur la province provoquant un mercure de 2 °C à 6 °C sous les normales.

Le début du mois d’août est ainsi plus froid qu’à l’habitude. Suivant la tendance de juillet, les précipitations seront plus fréquentes avec seulement un ou deux jours de répit où le soleil sera présent entre les systèmes dépressionnaires. Heureusement pour les Nord-Côtiers, un réchauffement des températures devrait survenir pour la deuxième moitié du mois.