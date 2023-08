La chanteuse américaine Lizzo poursuivie pour harcèlement sexuel

La chanteuse et rappeuse américaine Lizzo est poursuivie en justice par trois anciennes danseuses qui l'accusent de harcèlement sexuel et allèguent qu'elle et sa société de production ont créé un environnement de travail hostile.

La poursuite civile déposée mardi devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles affirme que Lizzo a fait pression sur les danseuses pour qu'elles touchent des artistes nus dans un club d'Amsterdam et que la chanteuse a humilié l'une d'elles pour sa prise de poids, avant de la renvoyer.

Les plaignantes, Arianna Davis, Crystal Williams et Noelle Rodriguez, portent de nombreuses accusations, notamment de harcèlement sexuel, religieux et racial, de discrimination fondée sur le handicap, d'agression et de séquestration, à l'endroit de la récipiendaire d'un prix Grammy.

La plainte demande des dommages-intérêts non spécifiés et nomme Melissa Viviane Jefferson, connue professionnellement sous le nom de Lizzo, sa société de production Big Grrrl Big Touring et Shirlene Quigley, la capitaine de l'équipe de danse.

L’équipe représentant Lizzo n'a pas immédiatement répondu aux courriels demandant des commentaires.