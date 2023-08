Ottawa accorde 37 millions $ à 14 Premières Nations en Saskatchewan et en Alberta

Le gouvernement du Canada a annoncé qu'il s'engage à octroyer une indemnisation totale de 37 millions de dollars répartie entre 12 Premières Nations en Saskatchewan et 2 en Alberta.

Selon un communiqué de presse d'Ottawa, cet argent n'a pas été versé en raison de la « fausse allégation » selon laquelle ces communautés avaient participé à la Rébellion du Nord-Ouest. Ce conflit historique et violent est survenu en 1885 entre les Métis et les Premières Nations alliées s'opposant au gouvernement canadien.

Cette initiative vise à rembourser les annuités retenues conformément aux traités, lesquelles s'élèvent à 5 $ par personne et par an pour les nations concernées.

Dans le communiqué, le ministre fédéral des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, indique que les fonds ont été retenus illégalement et qu'ils sont dus à juste titre aux communautés.

Le règlement des dettes du Canada n'efface pas ces torts historiques et les conséquences auxquelles votre communauté a été confrontée, mais j'espère que ces règlements montrent notre engagement à faire progresser la réconciliation , a précisé le ministre, en conférence de presse.

Lors d’un bref discours, la cheffe de la Première Nation de Lucky Man, Crystal Okemow, affirme que le règlement de la question des annuités constitue un pas de plus vers la réconciliation.

Elle rappelle également que les relations entre le Dominion du Canada et la Nation souveraine de Lucky Man n'ont pas été excellentes. Elles ont même été abusives .

Le Canada doit se réconcilier avec les peuples autochtones. L'histoire réelle du Canada doit être mise en avant si le changement est vraiment ce qui est souhaité.

De son côté, la cheffe de la Première Nation de One Arrow, Janine Baldhead, considère que cette initiative est une occasion qui permet de remédier à cette situation.

En étant assis dans une salle avec d'autres nations et avec le ministre, ça me donne l'impression que nous travaillons ensemble et que nous avançons dans la bonne direction , déclare-t-elle.

Avec les informations de Dayne Patterson