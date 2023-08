L’Alberta suspend son projet de police provinciale

Le gouvernement albertain suspend son projet de remplacement de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) par un nouveau corps de police provincial.

Les lettres de mandats délivrées cette semaine aux ministres provinciaux de la Justice (Nouvelle fenêtre) (en anglais) et de la Sécurité publique (Nouvelle fenêtre) (en anglais), Mike Ellis, ne contiennent aucune indication quant à la création d'une police provinciale qui remplacerait la GRC dans les communautés qui n'ont pas déjà leurs propres agents.

Toutefois, le ministre de la Justice Mickey Amery a déclaré que l’idée n’est pas abandonnée.

Je vous dirais simplement que nous allons continuer à écouter les Albertains, à connaître leurs besoins, leurs défis et leurs préoccupations, et que nous ferons ensuite part de nos conclusions au cabinet et au caucus pour qu'ils les examinent plus en détail , a-t-il déclaré mardi.

Le projet est étudié par le Parti conservateur uni depuis plusieurs années, mais il fait face à de l'opposition. Certaines parties sont préoccupées par les coûts, la mise en place et les besoins en personnel. Les sondages d'opinion publique suggèrent d’ailleurs qu’une majorité d’Albertains n'appuient pas la création d'une nouvelle force provinciale.

Au lieu de cela, Mme Smith a ordonné à M. Ellis de poursuivre son travail avec les communautés locales pour les soutenir avec les options de police communautaire qui, selon eux, serviront le mieux leurs populations .

Réponse des municipalités rurales

Le président de l’Association des municipalités rurales de l'Alberta ( RMA ), Paul McLauchlin, dit considérer la lettre de mandat de M. Amery comme un pas dans la bonne direction.

Est-ce que le fait de changer les forces de police changerait vraiment la criminalité? Changer d'étiquette et de couleur de voiture, nous savons que ce n'est pas le problème , lance-t-il.

La RMA a officiellement affirmé son opposition à cette idée l'année dernière. Selon Paul McLauchlin, beaucoup d'énergie a été consacrée à la défense d'une force de police provinciale, alors qu'il aurait préféré parler de la réforme de la mise en liberté sous caution ou de la nécessité d'intégrer les services de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie.

Les symptômes, mais pas les problèmes sous-jacents

Le Nouveau Parti démocratique de l'Alberta affirme que le gouvernement conservateur uni combat les symptômes de la criminalité, mais ne fait pas assez pour lutter contre les problèmes sous-jacents, notamment en matière de logements, de réduction des méfaits, de santé mentale et de toxicomanie.

Cependant, les nouvelles lettres de mandat mettent un accent renouvelé sur davantage de ressources de première ligne pour interdire les activités des gangs, lutter contre la contrebande à la frontière et réduire les taux de criminalité.

La lettre de M. Amery lui ordonne de mettre en œuvre une stratégie pour s'assurer que les criminels violents et les membres de gangs sont détenus et poursuivis .

Son bureau doit également travailler avec celui de M. Ellis pour créer une unité de poursuite spécialisée pour faire face à la détérioration de la sécurité dans les grands centres urbains de l'Alberta .

La lettre de mandat de lundi adressée à M. Ellis lui ordonnait pour sa part d'ajouter 100 agents de patrouille supplémentaires à Edmonton et à Calgary et de créer des équipes spécialisées dirigées par des shérifs pour lutter contre la contrebande de drogue et d'armes à feu, en particulier le long de la frontière avec les États-Unis.

Mme Smith demande également à M. Ellis d'étendre l'utilisation des shérifs dans l'application de la loi, de développer plus d'unités pour lutter contre la criminalité des gangs et de mettre en œuvre un programme de surveillance des bracelets de cheville et une surveillance continue des cautions des délinquants violents et sexuels.

Avec les informations de La Presse canadienne