Pékin a connu son plus fort déluge depuis 140 ans

Du jamais vu en 140 ans : la capitale chinoise, Pékin, victime d'inondations meurtrières, a vu s'abattre ces derniers jours les précipitations les plus fortes depuis le début des relevés, avec des opérations de secours qui s'accélèrent mercredi.

Des millions de personnes ont été frappées ces dernières semaines dans le monde par des phénomènes météorologiques extrêmes et des vagues de chaleur. Des événements qui, selon des scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique.

Ouvrir en mode plein écran Vue aérienne des cultures de maïs submergées après de fortes pluies à Zhuozhou, dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine. Photo : Getty Images / JADE GAO

Des pluies torrentielles, qui ont très sensiblement faibli mercredi, avaient commencé à s'abattre sur la grande région de Pékin samedi. En 40 heures seulement, la ville a vu tomber l'équivalent hydrométrique de tout un mois de juillet.

Publicité

La valeur maximale des précipitations enregistrées durant cet épisode pluvieux dans une station de la capitale était de 744,8 millimètres. Il s'agit des plus importantes chutes de pluie depuis 140 ans , a indiqué le service météorologique municipal.

Les pluies diluviennes ont fait jusqu'à présent au moins 11 morts et 13 disparus à Pékin, dont un pompier, selon la télévision publique CCTV.

La zone la plus touchée mercredi par les inondations semblait être la province du Hebei (nord), voisine de la capitale chinoise.

Ouvrir en mode plein écran Des équipes de secours travaillent dans un village inondé après de fortes pluies à Zhuozhou, dans la province du Hebei. Photo : Getty Images / JADE GAO

La situation est particulièrement critique à Zhuozhou, dont de larges pans sont noyés sous les flots.

Publicité

Des photos aériennes spectaculaires de la ville, prises par l' AFP , montrent des rues commerçantes transformées en rivières aux eaux brunes. D'autres montrent des terres agricoles complètement immergées sur des kilomètres.

Un ouvrier d'une usine d'impression âgé de 34 ans, M. Liu, a déclaré que l'eau avait commencé à se déverser lundi après-midi dans la zone industrielle de Zhuozhou.

On a d'abord essayé de la contenir, mais c'était impossible , a-t-il déclaré à l' AFP .

On n'a pu sortir aucun équipement ou matériel de notre usine pour les mettre à l'abri. On a été coincés à l'intérieur jusqu'à midi aujourd'hui, puis on a été secourus.

Ouvrir en mode plein écran Des pluies torrentielles avaient commencé à s'abattre sur la grande région de la capitale chinoise samedi. Photo : Reuters / TINGSHU WANG

Les inondations ont coupé l'approvisionnement en eau et en électricité dans plusieurs quartiers, selon les médias chinois.

L' AFP a vu des sauveteurs utiliser des bateaux pour acheminer des nouilles instantanées, du pain et de l'eau potable aux habitants qui ne pouvaient ou ne voulaient quitter leur domicile entouré par les eaux.

Dans le Hebei, les intempéries ont fait au moins neuf morts et six disparus, selon CCTV.

Dans le district pékinois de Fangshan, juste avant la frontière avec le Hebei, des journalistes de l' AFP ont vu un parc complètement inondé. Des tonnes de déchets, emportées par les flots, étaient coincées près d'un pont.

Je n'ai jamais vu une chose pareille en plus de 40 ans , a déclaré une habitante de 71 ans, Mme Li, qui n'a pas souhaité donner son nom complet.

Sur la trajectoire de Doksuri

Le typhon Doksuri, rétrogradé en tempête, a balayé la Chine à partir de vendredi après avoir frappé les Philippines voisines. La semaine dernière, les médias d'État avaient estimé qu'environ 130 millions de personnes seraient affectées par ces pluies diluviennes.

Dans nombre d'endroits, les inondations ont fait s'écrouler des ponts ou encore coupé des voies de communication.

Selon un décompte des médias chinois, environ 127 000 personnes ont déjà été évacuées à Pékin (qui compte 22 millions d'habitants) et 847 400 dans le Hebei.

La capitale a toutefois levé l'alerte rouge aux inondations mercredi, le débit des principaux cours d'eau étant passé sous le seuil d'alerte , selon l'agence de presse officielle du gouvernement, Chine nouvelle.

Ouvrir en mode plein écran Une voie ferrée a subi les effets des inondations dans le district de Mentougou, en banlieue de Pékin. Photo : Associated Press / Ju Huanzong

Ces derniers mois, la Chine a été durement touchée par des vagues de chaleur record ou des pluies meurtrières.

Selon Ma Jun, directeur de l'Institut des affaires publiques et environnementales, une ONG basée à Pékin, si c'est le typhon qui a provoqué les pluies actuelles, l'augmentation de la température des océans due au changement climatique est également à l'origine de ces phénomènes météorologiques.

La Chine subit des vagues de chaleur extrême sans précédent depuis l'an passé , souligne-t-il.

Ces vagues de chaleur sont liées au réchauffement climatique. C'est ce que la plupart des climatologues s'accordent à dire.

Des centaines de sauveteurs de la Croix-Rouge chinoise ont été envoyés dans les zones touchées pour déblayer les débris et aider à l'évacuation des habitants, selon Chine nouvelle.

Le président Xi Jinping a appelé mardi à tout faire pour secourir les personnes disparues ou prises au piège après les intempéries.

La Chine est en alerte face à l'arrivée d'un nouveau typhon, Khanun, qui s'approche des côtes orientales du pays.