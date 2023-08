Élections N.-É. ordonne le retrait des pancartes libérale sur le dépotoir à Preston

Le plus haut responsable électoral de la Nouvelle-Écosse a ordonné à la campagne libérale à Preston d'enlever les panneaux et de cesser d'utiliser des dépliants qui impliquent que le gouvernement de Tim Houston soutient un dépotoir de matériaux de construction dans la circonscription.

Le candidat libéral Carlo Simmons a distribué des dépliants sur lequel il est écrit Dump the dump , ce qui peut se traduire par débarrasse-toi du dépotoir. Puis on peut y lire que les conservateurs de Tim Houston n'ont rien fait pour arrêter ce dépotoir et qu’il faut les arrêter .

Le Parti progressiste-conservateur a écrit à la directrice générale des élections de la province pour se plaindre. Dans une lettre datée du 1er août, Dorothy Rice note qu'après un examen des documents elle ne pense pas qu'ils représentent correctement les faits de cette affaire .

Elle a donc ordonné que les affiches soient retirées avant minuit jeudi et que le candidat libéral cesse immédiatement de distribuer les dépliants sinon le parti enfreindra l'article 307 de la Loi électorale.

Publicité

La directrice générale du parti progressiste-conservateur, Penny Morash, explique dans sa lettre que le matériel de campagne libéral faisait référence à un site potentiel de dépotoir pour matériaux de construction et de démolition dans la circonscription.

Elle ajoute que le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a confirmé qu'aucune demande de permis n'a été soumise au ministère concernant un tel site.

Il n'y a pas de demande active à considérer et donc aucun scénario actuel dans lequel le Parti progressiste-conservateur ou le gouvernement peut résoudre un problème lié à ce dépotoir , écrit Penny Morash.

Le responsable des communications de la campagne des progressistes-conservateurs pour l'élection partielle à Preston, Jordan Croucher, trouve triste que la campagne libérale doive recourir à l'alarmisme pour tenter de gagner un siège que le parti occupe depuis 20 ans.

Publicité

Je ne peux pas imaginer que ça se passe très bien s'ils sont obligés de ne pas dire la vérité , ajoute-t-il.

Défense du Matériel électoral

Par contre, le chef du parti libéral Zach Churchill pense que le matériel est juste et exact .

Ouvrir en mode plein écran Zach Churchill, chef du Parti libéral de la Nouvelle-Écosse et chef de l'opposition officielle. Photo : CBC / Robert Short

Notre candidat Carlo Simmons défend les habitants de Lake Echo qui ne veulent pas de dépotoir dans leur arrière-cour , dit-il. Tim Houston essaie de faire taire notre candidat et la communauté sur cette question lors de cette élection partielle.

Nous ne sommes pas d'accord avec la directrice générale des élections, même si nous respectons ce bureau, mais nous évaluons actuellement quelles sont nos options, car c'est un gros problème.

Zach Churchill aimerait que le premier ministre se prononce sur ce projet de dépotoir, que les promoteurs aient demandé ou non l'approbation de la province.

Au début de la campagne, la directrice générale des élections a ordonné au gouvernement de la Nouvelle-Écosse de mettre fin à une campagne publicitaire critiquant le gouvernement libéral fédéral et sa taxe sur le carbone parce qu'elle estimait que les publicités étaient partisanes .

Le gouvernement de Houston s'est conformé en ligne, mais les publicités avaient déjà joué à la radio lorsque les libéraux se sont plaints de cette campagne.

Avec les informations de Jean Laroche de CBC