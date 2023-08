Un projet pour lutter contre le racisme environnemental

Un organisme de Windsor mène une enquête auprès des élèves noirs de la région pour évaluer leur compréhension du programme scolaire sur le changement climatique avec l'objectif de proposer des cours plus inclusifs et lutter ainsi contre le racisme environnemental.

D'après les échanges que j'ai eus avec certains élèves noirs, je ne pense pas qu'ils aient une connaissance suffisante de l'environnement , explique Kenny Gbadebo, directeur général de l'association Youth Connection pour l'excellence académique.

Selon lui, la région de Windsor-Essex est en plein essor, ce qui en fait le moment idéal pour évaluer dans quelle mesure les jeunes Noirs sont conscients de l'impact du changement climatique sur leur vie.

C'est ce qui m'a vraiment inspiré lorsque j'ai constaté que le climat changeait et que je voulais voir comment nous pouvions commencer à inspirer nos jeunes pour qu'ils en sachent plus à ce sujet , raconte-t-il.

Pour ce faire, il travaille avec Ingrid Waldron, professeure à l'Université McMaster et spécialiste du racisme environnemental dans les communautés noires depuis 2012.

Ce projet l'a intéressée parce qu'il entend favoriser la prise de conscience sur le changement climatique au sein de la prochaine génération, note-t-elle.

Je pense qu'il est très important que les jeunes Noirs puissent s'exprimer. En général, ils ne s'engagent pas... Leur voix doit être entendue parce qu'ils sont confrontés à des problèmes environnementaux très particuliers et spécifiques aux communautés noires , confie Mme Waldron.

Le racisme environnemental désigne l’ensemble des politiques, des pratiques et des directives environnementales qui ont des conséquences négatives disproportionnées, qu’elles soient intentionnelles ou non, sur certaines personnes, certains groupes ou certaines communautés en raison de leur race ou de leur couleur. La lutte contre le racisme environnemental s’inscrit dans le mouvement plus large pour la justice environnementale, qui a vu le jour aux États-Unis. Au Canada, les communautés autochtones et d’origine africaine de Nouvelle-Écosse ont été les plus touchées par ce type de racisme.

Source - Le racisme environnemental au Canada préparé pour la Commission canadienne de pour l'UNESCO par Ingrid Waldron.