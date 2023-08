Des travailleurs parlementaires dénoncent leurs conditions de travail

Alors qu’ils sont en pleine négociation pour le renouvellement de leur convention collective, des centaines de travailleurs parlementaires représentés par l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) dénoncent« le manque de volonté » de la Chambre des communes qui, selon eux, ne veut pas leur offrir les mêmes conditions de travail que leurs collègues fédéraux occupant des emplois similaires.

Il s’agit principalement des travailleurs du Service de protection parlementaire (SPP), des travailleurs du Sénat, des employés de la Bibliothèque du Parlement et des travailleurs du Groupe opérationnel de la Chambre des communes.

Certains de ces employés sont sans contrat de travail depuis 2020, explique le vice-président exécutif régional de l’ AFPC pour la Région de la capitale nationale, Alex Silas.

Le syndicat déplore que ces employés ne soient pas traités de la même manière que les autres employés fédéraux occupant des emplois similaires , même s'ils ont continué à venir travailler en personne pendant la pandémie et dans les conditions difficiles créées autour de la colline à l'hiver 2022 lors de l'occupation du "Convoi de la liberté" .

De façon générale, les travailleurs réclament une compensation pour les dommages causés par le système de rémunération Phénix. Ils demandent aussi la même entente que celle qui a été conclue entre les fonctionnaires fédéraux et le Conseil du Trésor en mai dernier, indique-t-on dans un communiqué de l’ AFPC, diffusé mardi.

Les travailleurs du SPP demandent plus particulièrement d'être traités sur un pied d’égalité avec leurs homologues sur la Colline, les gendarmes, qui, selon eux, ont une meilleure rémunération, des horaires flexibles et l'accès à l'équipement nécessaire à leur travail, comme les radios.

On parle de six groupes de négociation. Le message qu’on entend souvent de ces groupes est qu’ils ne se sentent pas valorisés. […] La chose qui est vraiment surprenante est que ce sont les travailleurs de la fonction publique fédérale qui sont vraiment les plus proches des élus, des députés et aussi du Sénat. Mais on dirait qu’il y a un manque de connaissance de la part du gouvernement fédéral que ce sont des emplois qui doivent être valorisés. Parce qu'on constate aussi un problème de recrutement et de rétention à cause des conditions de travail , explique M. Silas.

Alex Silas, vice-président exécutif régional de l'AFPC pour la Région de la capitale nationale

L’ AFPC veut éviter d’aller en arbitrage, selon Alex Silas

M. Silas déplore le manque de volonté dont fait preuve la Chambre de commune depuis le début des négociations.

Il explique qu’en vertu de la Loi sur les relations de travail au Parlement, les employés ne peuvent pas déclencher une grève. Ils n’auraient comme choix que d'entamer un processus d’arbitrage. Or, là aussi les dés seraient pipés puisque la Chambre des communes est la seule à avoir le droit de choisir l’arbitre, selon le syndicat.

Ça serait beaucoup plus sympathique et productif si ça se réglait sans aller en arbitrage. Ça, l’employeur le sait. Il est en train de se laver les mains en disant : "Oh, nous on n'a pas besoin de négocier, ça va aller en arbitrage". Puis ils savent que c’est eux seuls qui ont le choix de qui sera l’arbitre. Ça démontre un manque de volonté à régler les choses à la table de négociation , lance M. Silas.

Dans une note interne que l’ AFPC a envoyée à ses membres, le 27 juillet dernier, et dont Radio-Canada a obtenu une copie, le syndicat indique toutefois qu'il entend se tourner vers l’arbitrage pour dénouer l’impasse .

L’employeur a refusé la prime de bilinguisme, même si elle est chose courante dans la fonction publique et à la Bibliothèque du Parlement. Il a aussi refusé de bonifier les primes de postes pour qu’elles correspondent à celles d’autres membres de l’ AFPC . C’est pour toutes ces raisons que notre équipe de négociation compte présenter une demande d’arbitrage à la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral , peut-on lire dans ladite note.

L' AFPC précise qu'elle retournera volontiers à la table de négociations, en septembre, si et seulement si le mandat de l’employeur change .

La situation a assez duré et on doit s’organiser pour la régler. C’est pour ça qu’on entame des démarches auprès de la Commission. Si l’employeur refuse de bonifier son offre salariale, on passera à l’arbitrage , précise-t-on.

Radio-Canada a sollicité la Chambre des communes pour réagir à cette situation. Dans une déclaration écrite, on indique que l'Administration de la Chambre des communes ne fait pas de commentaires sur les négociations en cours .

Avec les informations de Nicole Chiasson