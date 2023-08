Alors que l'année scolaire approche à grands pas, les groupes de défense des étudiants attendent toujours la stratégie de logement pour étudiants du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Cette stratégie devait être publiée au printemps, mais le ministère de l'Enseignement supérieur ne l'a pas publiée et n'a pas précisé quand elle arrivera.

Nous attendons la stratégie provinciale du logement depuis un certain temps maintenant , dit Georgia Saleski, directrice générale d'Étudiants Nouvelle-Écosse, le syndicat qui représente les étudiants.

Je n'ai rien entendu à ce sujet, et c’est vraiment inquiétant avec le semestre d'automne qui arrive.

La province n’a pas non plus dévoilé sa stratégie plus vaste en matière de logement qui devait aussi être publiée au printemps dernier, pour expliquer comment le gouvernement prévoit diffuser une crise qui comprend une hausse des prix et très peu d'offres.

Ouvrir en mode plein écran Georgia Saleski est étudiante à l'Université Acadia et la présidente du syndicat étudiant. Photo : Radio-Canada

Georgia Saleski explique que les résidences se remplissent et ont même des listes d'attente, donc le plus gros problème pour les étudiants c’est de réussir à trouver un logement abordable.

Je pense que le vrai problème est que le logement détermine si vous pouvez ou non avoir accès à l'éducation , croit-elle. Je pense que c'est pourquoi la crise du logement a un tel impact sur les étudiants.

En septembre dernier, certains étudiants n’avaient nulle part où rester même après le début des cours et Georgia Saleski a peur que ça se reproduise.

Le gouvernement parle d’une période difficile

Le ministère responsable de l'éducation postsecondaire n’a pas d’explication sur ce qui retarde la publication de la stratégie.

Nous savons que c'est une période incroyablement difficile pour les étudiants et tous les Néo-Écossais qui tentent de trouver un logement , écrit une porte-parole du ministère dans un courriel. Les récents incendies de forêt et les inondations ont rendu la situation encore plus difficile. Nous voulons que les étudiants sachent que, dans l'ensemble du gouvernement, nous travaillons dur pour trouver des solutions et agir rapidement.

La porte-parole Ameeta Vohra rappelle ce qui a déjà été fait, notamment deux nouvelles résidences sur les campus de Darmouth du Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse et au campus de Stellarton. Elle note aussi le projet de logement de 5 millions $ à Sydney qui comprendra des logements étudiants.

Un porte-parole du Collège communautaire confirme que ces constructions respectent les délais, mais elles ne seront pas prêtes avec l’automne 2024 et 2025.

Incertitude grandissante

Anubhav Gupta, vice-président de la défense des intérêts de l'Association des étudiants de l'Université Saint Mary's, dit que déjà beaucoup d’étudiants se demandent s’ils vont trouver un logement en septembre.

Ouvrir en mode plein écran Anubhav Gupta dit que l'Association des étudiants de l'Université Saint Mary's entend déjà des étudiants s'inquiéter de l'endroit où ils vivront au cours du prochain semestre. Photo : Radio-Canada / Daniel Jardine

Il rapporte qu'à cause du manque de logement, certains décident d’habiter plus loin et de faire la navette ou de se trouver plusieurs colocataires.

Nous craignons qu'ils soient dans une position vulnérable , dit Anubhav Gupta. Nous nous inquiétons qu’ils aient recours à des mesures qui pourraient ne pas être les meilleures pour eux à long terme.

Anubhav Gupta indique aussi que les étudiants internationaux souvent nouveaux dans le pays n'ont généralement pas une solide compréhension du marché locatif et sont souvent victimes d'escroqueries. Il croit qu'une base de données centralisée de logements à louer vérifiés pourrait aider.

En tant qu'étudiant international lui-même, il dit qu'il a presque reporté ses études au Canada parce qu'il ne trouvait pas de logement. Il espère, comme d'autres, que la stratégie sera publiée d'ici l'automne.