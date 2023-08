Une panne a interrompu le service du REM tôt mercredi matin

Une panne a interrompu le service sur la ligne A1 du Réseau express métropolitain (REM), pendant une heure mercredi matin, dans les deux directions entre les stations Brossard et Gare Centrale. Le service a repris graduellement à partir de 6 h 35.

L'entrée en service du REM avait été ternie lundi par deux interruptions de service d'une durée de 60 minutes chacune : une première en matinée et une seconde en fin de soirée.

La première panne, survenue pendant l'heure de pointe matinale, avait été largement rapportée dans les médias, tandis que la seconde, qui n'a pas été rapportée sur le compte officiel du REM sur Twitter, est presque passée inaperçue.

Le REM a finalement confirmé la deuxième panne mardi matin. Un problème d'aiguillage explique les deux premières pannes.

En entrevue lundi, le porte-parole du REM , Jean-Vincent Lacroix, expliquait que ces pannes sont justifiables en raison de la période de rodage du nouveau réseau de transport.

Partout dans le monde, lorsqu'on met en service un réseau de métro, il y a une période d'adaptation. On a beau faire tous les tests, c'est une situation qu'il faut traverser , avait-il indiqué.

Comme cela avait été le cas lundi, le Réseau de transport de Longueuil a déployé mercredi matin des autobus pour offrir un service de navettes entre les stations Brossard et Gare Centrale.