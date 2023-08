De nouvelles destinations soleil depuis le Sud-Ouest

Bonne nouvelle pour les férus de voyage, la compagnie Flair Airlines ajoutent des vols vers Cancún et Orlando-Sanford à partir de cet automne depuis Windsor et London.

Le transporteur à bas prix commencera à offrir des vols vers le Mexique depuis London deux fois par semaine à partir du 29 novembre et depuis Windsor une fois par semaine dès le 5 décembre.

Les connexions vers la Floride commenceront le 21 janvier à partir de Windsor, et le 22 janvier depuis London. Les avions circuleront deux fois par semaine.

Les vols Windsor-Orlando sont proposés à partir de 59 $, tandis que les vols de London sont proposés à partir de 49 $.

Ce sont de bonnes destinations pour les familles. Je pense que c'est ce que les gens recherchent. Il n'est pas nécessaire de traverser la rivière pour prendre un vol au départ de Détroit. C'est une option très pratique. Je pense que les gens réclament des moyens de transport plus abordables , a déclaré Garth Lund, directeur commercial de Flair Airlines, lors d'une conférence de presse virtuelle mardi.

Flair Airlines a également annoncé mardi l'ajout de vols entre Kitchener-Waterloo et Las Vegas à partir du mois d'octobre.

Des liaisons plus que bienvenues

Ces nouvelles liaisons sont un véritable coup de pouce pour les deux aéroports canadiens après la pandémie. L'Aéroport international de Windsor a failli fermer après avoir été privé de vols pendant plus de six mois.

Publicité

La montée en puissance a été très lente. Nous sommes impatients de passer le troisième et le quatrième trimestre de cette année. La COVID a été dévastatrice , indique Mark Galvin, président et directeur général de l'Aéroport international de Windsor en notant que l'infrustracture n'a pas encore retrouvé sa rentabilité d'avant la pandémie.

Selon un rapport qui sera présenté au conseil municipal ce mois-ci, le trafic dans le tunnel Windsor-Détroit et les voyages aériens sont toujours en phase de reprise. Les revenus tirés de ces deux infrastructures seront loin des deux millions de dollars auxquels on pourrait s'attendre normalement, indique aussi le document.

Avant la pandémie, Air Canada avait six vols quotidiens au départ de Windsor. Il n'y en a plus que deux ou trois. Porter Airlines proposait quatre vols par jour avant 2020 et ce nombre a été réduit de moitié.

La COVID a changé la donne et a marqué un tournant que nous ne voulons pas voir se reproduire , souligne M. Galvin. Plus il y aura de passagers sur ces lignes, plus nous serons en mesure d'obtenir la prochaine [connexion], puis la suivante et encore la suivante, car nous démontrons que nous pouvons maintenir ces lignes que nous n'avons jamais eues auparavant .

À l'heure actuelle, Flair Airlines offre deux liaisons à partir de Windsor vers Halifax, trois fois par semaine, et vers Vancouver, deux fois par semaine. Annoncés en grande pompe en 2022, les vols vers Montréal ont été abandonnés au bout de huit mois.

Avec des informations de CBC