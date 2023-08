Nouvelles attaques russes contre Kiev et Odessa

Plus de dix drones russes qui visaient Kiev ont été abattus dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant des chutes de débris qui ont fait des dégâts matériels, mais aucune victime, selon les autorités.

Selon l'administration militaire de Kiev, des groupes de drones explosifs Shahed de fabrication iranienne, provenant de plusieurs directions, ont pénétré simultanément dans le ciel de la capitale.

Toutes les cibles - plus de dix drones - ont été détectées et détruites à temps , a indiqué sur Telegram Serguiï Popko, le chef de l'administration militaire.

Des débris de drones abattus ont cependant chuté sur les quartiers de Solomyansky, Golosiivsky et Svyatoshynsky. Il y a des dégâts dans des locaux non résidentiels et sur la surface des routes, sans destructions ni incendies sérieux , a ajouté l'administration militaire sur Telegram.

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a confirmé la chute de débris sur plusieurs quartiers et des dégâts matériels. Il n'y a ni morts ni blessés dans la capitale , a-t-il écrit sur Telegram.

Un journaliste de l' AFP à Kiev a rapporté avoir entendu au moins trois explosions vers 03 h, heure locale. Dans le district de Golosiivsky, les débris sont tombés sur une aire de jeu et sur un immeuble non résidentiel, selon l'administration militaire.

Odessa attaquée

La même nuit, une attaque de drones explosifs russes a endommagé des infrastructures portuaires et provoqué des incendies dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional, Oleg Kiper.

En raison de l'attaque, des feux se sont déclarés dans les installations du port et des infrastructures industrielles de la région, et un ascenseur a été endommagé , a écrit M. Kiper sur Telegram. Aucun blessé n'a été signalé dans un premier temps.

La veille, la Russie avait affirmé avoir déjoué une vague d'attaques de drones aériens et marins contre Moscou, la Crimée et la flotte russe en mer Noire. Un gratte-ciel du quartier financier de la capitale a été touché pour la deuxième fois en quelques jours.

La Russie a annoncé lundi qu'elle allait intensifier ses frappes contre les infrastructures militaires ukrainiennes pour riposter aux attaques de drones contre son territoire, qu'elle attribue à Kiev.