Un premier centre de dépistage de drogues illicites ouvre à Edmonton

Les consommateurs de substances psychoactives peuvent se faire dépister, gratuitement, dans un nouveau centre situé au centre-ville d'Edmonton. L’ouverture de cet espace intervient au moment où les cas de surdoses atteignent des niveaux records dans la capitale albertaine.

Le centre utilise un spectromètre infrarouge à transformation de Fourier (IRTF) pour analyser les stimulants, notamment la cocaïne, la méthamphétamine et la MDMA, ainsi que les opioïdes comme l'héroïne et le fentanyl.

Situé à l'angle de la 105e Rue et de l'avenue Jasper, il est ouvert les lundis et vendredis après-midi.

Il s’agit du premier site physique à offrir un service de vérification des drogues à Edmonton.

Nous savons que les gens vont consommer des substances, que cela nous plaise ou non , dit Jess Murray, responsable de la réduction des risques au sein d’un collectif de défense de la santé des personnes queer et trans.

D'après Jess Murray, le but est de s’assurer que les personnes qui consomment de la drogue savent ce qu'elle contient et peuvent s'en approvisionner et l'utiliser de manière plus sûre.

Jess Murray est l'une des trois techniciennes du site qui testeront de petits échantillons d'une drogue. Il s'agira de déterminer la concentration de la drogue principale, ainsi que la présence de substances de remplissage telles que le sucre, la caféine et les polymères, ou de drogues très puissantes telles que le carfentanil ou les benzodiazépines.

Crise des surdoses

En juillet, des ambulances ont répondu à 753 appels pour des surdoses, contre 306 au cours de la même période l'année dernière à Edmonton.

Ce service contribue à sauver des vies , soutient Jess Murray, qui indique par ailleurs que l’ IRTF portable coûte entre 50 000 et 60 000 $. Le test prend environ 10 minutes, et l'équipe peut transmettre les résultats au client en personne, par téléphone ou par courrier électronique.

S'il s'avère que le produit est toxique et que le client a toujours l'intention de l'utiliser, il se voit proposer une aide à la réduction des risques et du matériel tel que des seringues à insuline et des tuyaux d'inhalation, précise Jess Murray.

Le programme a obtenu une dérogation fédérale à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances du fait que le site répond à un besoin urgent de santé publique.

Le centre d’Edmonton est l'un des rares sites de vérification des drogues dans la province. Un projet pilote de contrôle des drogues a été lancé à Calgary grâce à un financement d’Ottawa. Un autre programme à Edmonton propose des tests lors d'événements de danse électronique.

L'Alberta maintient sa position

Le gouvernement de l'Alberta dit qu'il décourage la consommation de drogues illicites à quelque échelle que ce soit , souligne Hunter Baril, porte-parole du ministère de la Santé mentale et de la Dépendance.

La province met l'accent sur l'expansion des services de désintoxication, de traitement et de rétablissement.

Dans le cadre d'une réponse globale contre la dépendance, l'Alberta continue de financer des services tels que les sites de consommation supervisée et la distribution de trousses de naloxone.

La province n'a pas fourni d'informations sur les services de contrôle des drogues. Elle n’a non plus indiqué si elle prévoyait d'investir dans davantage d'équipements et de services.

La Ville d'Edmonton n'est pas impliquée dans le projet du centre de dépistage.

Une conseillère municipale, Erin Rutherford, estime que tous les secteurs et tous les ordres de gouvernement doivent faire ce qu'ils peuvent pour atténuer l'urgence en matière de santé publique : En fin de compte, des gens meurent et les données montrent que la situation ne fait que s'aggraver.

