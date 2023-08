Le conseil de bande innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) ainsi que le studio Makusham ont lancé mardi une pétition en faveur de l’instauration d’un quota minimal de 5 % de contenu musical autochtone sur les ondes des radios commerciales au pays.

La pétition est adressée notamment au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Elle a été lancée en marge du début du 39e Festival Innu Nikamu, qui a lieu à Mani-utenam.

Une présence accrue de contenu musical autochtone est essentielle, non seulement pour faire entendre les artistes autochtones et offrir une plus grande diversité musicale aux auditeurs canadiens, mais également pour protéger et promouvoir la richesse et la diversité des langues autochtones partout au pays , peut-on lire dans un communiqué de presse conjoint du studio Makusham et d’ ITUM .

En mars dernier, plusieurs artistes étaient présents à Montréal pour appuyer une première demande de quotas auprès du CRTC. (Photo d'archives)

Le copropriétaire du studio Makusham, Mathieu Mckenzie, rappelle qu’une demande de quota auprès du CRTC , mais aussi des institutions de la culture du Québec et du Canada, avait déjà été faite en mars dernier.

C’est [notamment] Florent Vollant, Nelly Jourdain et Kim Fontaine. Ce sont beaucoup d’artistes qu’on a consultés qui sont derrière cette démarche , indique-t-il.

Je souhaite avoir maintenant l’appui de toute l’industrie [musicale]. On fait cette démarche avec fierté. On demande 5 %. C’est légitime.

Mathieu McKenzie est le fils de Florent Vollant. Il est aussi producteur au studio Makusham à Mani-utenam. (Photo d"archives)

Il estime pouvoir présenter cette demande d’instauration d'un quota devant le CRTC d’ici la fin de l’automne.

En mars dernier, le CRTC avait précisé qu’il n'existait aucune obligation pour les radiodiffuseurs de rendre compte spécifiquement des activités entreprises pour soutenir les peuples autochtones.

Le 39e Festival Innu Nikamu se conclut le 6 août prochain.

Avec des informations de Xavier Lacroix