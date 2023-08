Redécoupage électoral : Alma n’ira pas dans la circonscription de Jonquière

Finalement, la municipalité d’Alma ne se retrouvera pas dans la circonscription fédérale de Jonquière. C’est plutôt la proposition initiale de juillet 2022, décriée à l’époque, qui ira de l’avant avec le transfert de neuf municipalités de la circonscription de Lac-Saint-Jean.

Ainsi en a décidé la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Cette décision a été publiée le 22 juin.

Lac-Saint-Jean perdra au profit de Jonquière les municipalités d'Hébertville, Hébertville-Station, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, Saint-Bruno, Saint-Eugène-d'Argentenay, Saint-Ludger-de-Milot, Saint-Stanislas, Saint-Augustin et Sainte-Jeanne-d'Arc.

Par la suite, Jonquière se verra amputer des municipalités de Saint-Fulgence, Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau et Sainte-Rose-du-Nord qui se retrouveront dans Chicoutimi-Le Fjord, qui ne fera que des gains.

Publicité

Le but visé est d’équilibrer les trois circonscriptions autour de 92 000 citoyens pour que tous les votes aient la même valeur.

Une première opposition

Une levée de boucliers s’était faite lors de ce premier dévoilement, car les maires, entre autres, estimaient qu’il était illogique d’être représenté par un député plus éloigné que celui de Lac-Saint-Jean. Des audiences publiques avaient suivi le dévoilement de la proposition.

Pour répondre à ces critiques, un rapport déposé le 1er février proposait plutôt d’annexer Alma dans la circonscription rebaptisée Jonquière-Alma, comme c'était le cas de 2004 à 2015. La Commission avait alors dit s’être basée sur la proposition d’un citoyen présentée aux audiences à Chicoutimi. D'autres critiques ont alors été entendues dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Alma demeurera dans la circonscription de Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Après avoir écouté le public lors de l’étape précédente, c’était ensuite au tour des députés de faire valoir leur position.

Publicité

À la suite de l’Examen des oppositions par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, 18 députés ont été entendus. Toutes leurs oppositions ont été recommandées par le comité.

Toutefois, dans ce rapport, les quatre députés conservateurs ont émis une opinion dissidente, à savoir que les oppositions soulevées par les députés des circonscriptions de Lac-Saint-Jean et Jonquière auraient dû être rejetées et les conclusions de la Commission à cet égard, confirmées.

De retour à la première proposition

La Commission a opté de suivre l’opinion des députés conservateurs et a décidé de revenir à la proposition initiale de juillet 2022.

Ceci étant, la Commission a également pris note de la décision des députés des circonscriptions de Lac-Saint-Jean et de Jonquière de se rallier, bien qu'à contrecœur, à ce que la Commission proposait en juillet 2022, une proposition qui, tout comme la plus récente, recevait l'aval du député de Chicoutimi—Le Fjord. Dans ces circonstances, la Commission estime plus sage de revenir à la proposition initiale, les motifs alors exprimés demeurant toujours de mise , est-il écrit.

Ouvrir en mode plein écran La Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec était de passage à Chicoutimi en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Pour la prochaine étape, le directeur général des élections préparera un décret de représentation qui devrait devenir officiel en septembre 2023. Selon un communiqué, la nouvelle carte électorale sera utilisée à la première élection générale déclenchée au moins sept mois après cette date.

Alexis Brunelle-Duceppe déçu

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, s'est dit déçu du résultat, indiquant que la façon de faire est illogique.

Il n'y a aucune proposition qui avait du bon sens de la Commission. Ça, c'est la première des choses. La 2e des choses, c'est que le processus de consultation ne fonctionne pas, c'est bien clair. À l'instant où on se parle, effectivement, les communautés d'intérêts du Lac-Saint-Jean ont été complètement dépecées pour une question strictement mathématique d'équilibrer les trois comtés de la région au niveau du nombre d'habitants, ce qui est complètement ridicule parce que la politique ce n'est pas juste des mathématiques, c'est des gens , a-t-il mentionné en entrevue mardi soir.

Ouvrir en mode plein écran Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe lors de son témoignage devant la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec en septembre 2022. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Il assure qu'il continuera à travailler avec les maires jeannois dont la municipalité passera dans la circonscription de son collègue dans Jonquière, Mario Simard.

J'ai parlé aux maires et aux mairesses, je les ai tous et toutes appelés lorsque c'est devenu officiel, puis je leur ai dit que je serai toujours là pour eux autres, même si je n'étais plus officiellement leur député. Ils ont tous et toutes mon numéro de téléphone personnel. Le lien qu'on a lui ne changera pas et je serai là pour eux autres, même si officiellement, je ne serai plus leur député , a-t-il souligné.

Alexis Brunelle-Duceppe a aussi avancé la possibilité qu'il se pourrait que la prochaine élection se fasse avec les circonscriptions actuelles si jamais elle était déclenchée rapidement. Rappelons que le Parti libéral du Canada (PLC), qui forme un gouvernement minoritaire (PLC), possède une entente avec le Nouveau Parti démocratique (NPD) pour ne pas déclencher d'élection anticipée.