Des moisissures forcent l’arrêt des travaux dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine

Les travaux sur le chantier de réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui relie l’est de Montréal à la Rive-Sud, ont été interrompus mardi en raison de la présence de moisissures dans un corridor de service, ont confirmé la Commission des normes, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) ainsi que le ministère des Transports du Québec.

Ce matin, des travailleurs ont refusé d’exécuter leur travail, alléguant qu’ils étaient exposés à des moisissures , indique la CNESST dans un courriel adressé à Radio-Canada. Après avoir été informée de la situation, la CNESST a contacté les parties patronale et syndicale pour échanger et évaluer la situation. Une intervention de la CNESST est en cours à ce sujet.

Selon le site Web de la CNESST , l’exposition aux moisissures n'entraîne pas nécessairement des effets sur la santé , mais certaines personnes sont plus susceptibles de développer des problèmes de santé, dont les personnes âgées, les femmes enceintes, les individus souffrant de maladies respiratoires, d’allergies ou d’asthme .

Irritation des voies respiratoires, toux, fatigue, maux de tête et aggravation de l’asthme sont quelques-uns des effets de l’inhalation de composants des moisissures, toujours selon la CNESST .

De son côté, le ministère des Transports affirme avoir été informé de la situation, précisant que les moisissures ont été détectées dans le corridor de service du tunnel. Il s’agit d’un corridor situé entre les deux tubes de circulation , indique Louis-André Bertrand, porte-parole du ministère.

La sécurité des travailleurs est une priorité. Le ministère suit la situation de près.

Renouveau La Fontaine (RLF), qui est maître d’œuvre du chantier – et donc responsable de la santé et de la sécurité [du personnel] du chantier –, collabore avec la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail afin de déterminer les mesures à mettre en place pour reprendre les travaux de façon sécuritaire, et ce, dans les meilleurs délais , précise encore M. Bertrand dans une déclaration écrite.

Il est trop tôt pour s’avancer sur de possibles répercussions de cet arrêt des travaux sur l’échéancier du tunnel.

Le ministère avait annoncé au début du mois la fermeture complète du tunnel pendant certaines fins de semaine en juillet. Ces fermetures sont nécessaires afin de procéder à des travaux d’entretien, d’inspection et de réfection de la chaussée, toujours selon le ministère.

Rappelons que la circulation est lourdement perturbée sur les voies d’accès au pont-tunnel La Fontaine en raison de la fermeture permanente de trois voies sur six au moins jusqu’en novembre 2025 pour d’importants travaux de réfection de l’infrastructure, âgée de plus de 50 ans.

Avec des informations de Mathieu Papillon