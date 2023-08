Fermeture de l’aéroport de La Tuque

Depuis lundi, l’aéroport de La Tuque est fermé jusqu’au 10 septembre. Son unique piste doit être entièrement restaurée.

Ça fait plus de 34 ans que la piste de l'aéroport de La Tuque n’a pas eu de réfections majeures , explique la chef de service aux communications à la Ville de La Tuque, Hélène Langlais.

La construction de la piste remonte à 1959, la dernière restauration a eu lieu en 1989. Plus de 3000 mouvements d'aéronefs sont enregistrés chaque année à La Tuque.

La municipalité a fait de son mieux pour combler les fissures, mais il était maintenant temps de refaire complètement le pavage. On essayait d'acheter du temps ces dernières années , ajoute-t-elle.

Il en coûtera 9 millions $ pour réparer la surface de 5000 pieds. Il faudra près d’un mois et demi pour réaliser les travaux de remise à neuf. La Ville souhaite rouvrir suivant l’échéancier ou mieux, avant. Guillaume Dontigny, chargé de projet à la Ville de La Tuque, explique que l’entrepreneur dispose d’un échéancier très serré.

On lui a donné une date finale à respecter. Actuellement, le chantier travaille 12 heures par jour, il peut travailler les fins de semaine pour réussir à arriver.

Selon Hélène Langlais, les travaux ont commencé le 26 juin parce qu'il y a pas juste la piste et aussi les voies de circulation, le tablier, puis on ajoute des instruments de navigation . Il était prévu que la piste serait fermée pour une période d’environ six semaines. Mais, les travaux ont été retardés de deux semaines en raison des feux de forêt.

On voulait pas prendre de chance au cas où on aurait eu besoin de la piste de l'aéroport. Maintenant que tout ça est assez derrière nous, on peut se permettre de fermer l'aéroport sans problème , ajoute Hélène Langlais.

De nouveaux services

La grande réfection de la piste permettra la reprise des évacuations médicales par les airs. Depuis longtemps, l'avion-ambulance du gouvernement du Québec ne se risquait plus à atterrir sur la piste de La Tuque.

Il en allait de même pour les appareils des dirigeants des compagnies Rocktenn et Saputo qui exploitent des usines à La Tuque. L'atterrissage devait se faire à Trois-Rivières et le reste du chemin en véhicule sur la route.

Ces travaux auront un impact pour l'événement AeroVenture qui se tient sur l'ancienne piste militaire de Casey, à la fête du Travail. Un bon nombre des 300 petits appareils qui y participent s'arrêtaient à La Tuque pour se ravitailler. Les organisateurs ont dû prévoir un moyen de transporter de l'essence en grande quantité à Casey.

L’affaire la plus simple qui se fait déjà, c’est de faire monter des barils d’essence , explique le promoteur de l’événement, Naor Cohen. Ce sont des barils de 200 litres. On va faire monter une dizaine de barils pour avoir assez d’essence pour tous les avions.

L'aéroport est interdit aux avions, mais pas aux hélicoptères.

D’après une entrevue réalisée à Toujours le matin et les informations de Louis Cloutier