Metro Vancouver passe au niveau 2 des restrictions d’eau

À partir de vendredi, tous les résidents du Grand Vancouver devront réduire leur consommation d’eau potable, notamment en arrêtant d’arroser leur pelouse.

Cette restriction, ainsi que d'autres, annoncées en raison de la sécheresse qui dure depuis mai dans la région et qui pourrait s'étendre à l'automne, sera en vigueur jusqu’au 15 octobre. Les contrevenants risquent une amende allant jusqu’à 500 $.

L'organisme Metro Vancouver indique que son niveau de restriction a été rehaussé au niveau 2 sur une échelle de 4 pour tenter de réduire la consommation d'eau des habitants.

La dernière fois que le niveau 2 a été déclenché remonte à 2015.

Metro Vancouver fait également état d'une fonte des neiges précoce et une plus grande consommation d’eau provoquée par la chaleur.

À partir du 4 août, les fontaines ne pourront plus être remplies et il sera interdit de faire des lavages sous pression, par exemple pour nettoyer un stationnement privé, sauf exception.

Il sera permis d’utiliser l’arroseur automatique pour l’entretien des arbres, des arbustes et des fleurs sur les terrains résidentiels, mais seulement entre 5 h et 9 h.

Pour les mêmes plantes sur les terrains publics ou commerciaux, les arroseurs automatiques pourront être activés entre 4 h et 9 h. Les plantes comestibles seront exemptées de ces restrictions.

Les terrains de golf et de sport devront aussi être moins arrosés. Il sera cependant permis d'arroser manuellement son jardin en tout temps.

Metro Vancouver précise par communiqué que, généralement, 1 milliard de litres d’eau potable sont utilisés dans la région chaque jour, mais que la demande augmente de 50 % en été.

La consommation d’eau cet été est 20 % plus élevée que l’an dernier à la même période. Malcolm Brodie, président du Comité d'eau de Metro Vancouver, ajoute que la consommation d’eau extérieure se fait principalement à travers l’arrosage des pelouses.

Chaque jour, on utilise assez d’eau pour remplir le stade BC Place. Il est de notre responsabilité de conserver l’eau autant que possible pour que l'on puisse traverser les températures plus chaudes de cet été.