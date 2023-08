Apprendre le français, tisser des liens, trouver ses repères : voilà la mission du camp accueillant, à Sherbrooke. Ce camp de jour accueille de nouveaux arrivants âgés entre 5 et 14 ans. Un projet-pilote qui sera d’ailleurs reconduit l'an prochain.

Arriver dans un nouveau pays et intégrer un camp de jour sans parler français peut être une expérience étourdissante. C’est la raison pour laquelle le camp accueillant a vu le jour.

On y retrouve des jeunes qui parlent portugais, espagnol ou encore l'arabe. L’objectif : prendre le temps avec eux afin de bien les intégrer, selon Maïa Pons, directrice au camp de jour Carrefour accès loisir.

C’est pour les accueillir et prendre soin d’eux pour faire en sorte que leur arrivée ici au Québec soit plus douce.

Au camp accueillant, une quarantaine de nouveaux arrivants apprennent le français à leur rythme tout en tissant des liens.

Une quarantaine d’enfants

Ainsi, une quarantaine de nouveaux arrivants apprennent le français à leur rythme tout en tissant des liens.

Au début du camp, on faisait des avant-midi français par le jeu. Il y avait un animateur avec six enfants. On leur apprenait des mots de la langue française, on ne parlait qu'en français, mais avec des mots simples, des images, des pictogrammes. Plus le camp avançait, plus ils passaient du temps en immersion dans un groupe régulier , poursuit Maïa Pons.

Le camp accueillant compte sur des animateurs qualifiés comme Mehdi Hamdi, alias Bingo, étudiant en enseignement primaire et préscolaire. Les niveaux diffèrent. On a plusieurs langues. Je pense qu'on a sept différentes langues cette année. C'est quand même beaucoup , croit-il.

Des jeunes bien intégrés

Selon Mehdi Hamdi, les jeunes sont bien intégrés au sein des groupes et la mission du camp porte fruit. Au début, tu ne sais pas à quel point ça va marcher. Et quand tu vois que ça marche, tu as des réactions. C'est vraiment exceptionnel.

Ça crée quand même un milieu sécuritaire socioaffectif où ils peuvent se référer à un adulte qu'ils ont connu pendant trois semaines de manière plus priorisée.

Héloïse Bastien (à gauche), coordonnatrice et intervenante, et Maïa Pons, directrice au camp de jour Carrefour accès loisir.

Le camp accueillant sera de retour l’an prochain.

