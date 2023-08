Des dirigeants municipaux du sud-ouest du Manitoba réitèrent des appels pour l'amélioration de la sécurité au site « extrêmement dangereux » où deux accidents impliquant plusieurs véhicules se sont produits en quelques semaines.

Ils demandent au gouvernement provincial d'apporter des améliorations temporaires et immédiates, ainsi que de procéder à un examen approfondi pour garantir que de tels accidents ne se reproduisent plus.

Au fil des ans, il y a eu de nombreuses collisions graves [à l'intersection], dont plusieurs qui ont été mortelles , ont déclaré la municipalité de North Cypress-Langford et la ville de Carberry dans un communiqué commun, mardi.

Pas besoin de rester longtemps à ce carrefour pour constater la confusion et le danger causés par la conception actuelle.

Avec l'augmentation du trafic liée au tourisme, à l'industrie, à l'agriculture et à la croissance générale de notre région, ce carrefour est devenu de plus en plus fréquenté , indiquent les dirigeants municipaux.

Le 15 juin dernier, un accident au niveau de l'intersection de l’autoroute 5 et de l’autoroute transcanadienne a entraîné la mort de 17 personnes.

Une autre collision s’est produite le 31 juillet et a fait trois blessés graves. L’état des trois personnes s’est stabilisé, mardi.

La province alertée depuis des années

L'ancien maire de Carberry Stuart Olmstead affirme que les municipalités font pression sur la province depuis des années pour qu'elle améliore la sécurité à cette intersection.

Je peux vous dire sans hésiter que tous les résidents de Carberry ont vécu une situation dangereuse à cette intersection à un moment ou à un autre , assure-t-il.

Ouvrir en mode plein écran L'intersection de l'autoroute transcanadienne et de l'autoroute 5 a été le théâtre de plusieurs accidents mortels. Photo : Tyson Koschik/CBC

Selon lui, l'une des améliorations nécessaires est un meilleur éclairage de l'autoroute menant à l'intersection.

Un porte-parole du cabinet du Transport et de l'Infrastructure indique que le gouvernement provincial a prévu d'installer des panneaux de signalisation d'avertissement, de rafraîchir les marquages au sol et les bandes rugueuses, ainsi que de remplacer les panneaux de signalisation.

Toutefois, les dirigeants locaux estiment que ces mesures sont insuffisantes et qu'il faut des améliorations d'infrastructure plus importantes pour prévenir d'autres accidents tragiques.

Nombre d’accidents en hausse

Le sergent Paul Manaigre de la GRC du Manitoba a déclaré que la police ne dispose pas de données spécifiques sur le nombre d'accidents à cette intersection précise, mais que le nombre d'accidents mortels dans la province a augmenté par rapport à l'année précédente.

Entre janvier et août 2022, le Manitoba a enregistré 43 accidents mortels, causant le décès de 46 personnes.

Jusqu’à présent cette année, 51 collisions mortelles ont été dénombrées à travers la province, ayant coûté la vie à 75 personnes.

Avec les informations de Rachel Bergen