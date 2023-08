Saguenay met sa menace à exécution et poursuit Gazon Savard

Un an après l’envoi d’une mise en demeure, Saguenay met finalement sa menace à exécution et emmène Gazon Savard devant les tribunaux. Au cours des dernières années, Gazon Savard aurait commis de nombreux manquements à la réglementation municipale, dont plusieurs en matière d'environnement.

Saguenay a officiellement déposé une poursuite contre Gazon Savard et ses filiales, mardi. Cette procédure survient près d’un an après l’envoi d’une première mise en demeure.

La Ville juge toutefois que les actions posées par l’entreprise pour se conformer aux dizaines de manquements sont insuffisantes.

Il y a eu des discussions pendant cette année-là, mais on juge que ces discussions ne vont pas assez vite et que les résultats ne sont pas assez intéressants pour nous [...] On passe à l'étape supérieure de déposer des procédures pour éventuellement avoir un jugement pour être en mesure de faire respecter notre réglementation , explique le président de la Commission du développement durable et de l'environnement de Saguenay, Jimmy Bouchard.

Ouvrir en mode plein écran Le président de la Commission du développement durable et de l’environnement Jimmy Bouchard estime que les réponses de Gazon Savard ne sont pas suffisantes. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

En début d’année, Saguenay avait donné neuf constats d'infraction contre Gazon Savard et ses filiales, notamment, pour de l'entreposage illégal de conteneurs et de camions désaffectés, de remblais contaminés par du béton, des métaux et du plastique, ainsi que de destruction de milieux humides ou de bandes riveraines.

Dans la foulée de la poursuite en cour, l'avocat de Gazon Savard, Alain Provencher, indique vouloir privilégier les discussions.

C'est certain qu'on va comparaître au dossier et on va défendre les droits de notre cliente. Mais l'avenue qu'on privilégie toujours c'est de poursuivre la discussion. Tout au long des procédures judiciaires, on va garder le canal de communication ouvert avec Ville de Saguenay pour tenter de trouver des solutions alternatives , précise l’avocat de Gazon Savard, Alain Provencher.

Ouvrir en mode plein écran Alain Provencher, l’avocat de Gazon Savard et ses filiales veut privilégier les discussions. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Morissette

C’est au début de 2022 que la Ville avait déclenché une série d’inspections dans le secteur de Laterrière après avoir reçu des dizaines de plaintes de citoyens mécontents du bruit, des odeurs et de la pollution émanant des installations de Gazon Savard.

Le groupe de citoyens de Laterrière, qui dénonce entre autres les odeurs, a refusé de commenter la poursuite intentée par la Ville, car il a envoyé une mise en demeure à l’entreprise en septembre 2022.