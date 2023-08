La Cour supérieure de l’Ontario a accordé plus de 142 millions de dollars aux familles de huit personnes mortes dans l’écrasement de l’avion d’Ukraine International Airlines, en janvier 2020.

L’appareil a été abattu par deux missiles quelques minutes après le décollage de Téhéran, tuant les 176 personnes qui se trouvaient à bord. Parmi eux, il y avait 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents.

Les familles poursuivaient notamment l'Iran, son chef suprême, et les Gardiens de la révolution islamique soutenant qu’il s’agissait d'un acte terroriste et qu’ils étaient responsables des dommages et pertes qu’elles avaient subis.

Le juge David Stinson a conclu qu’elles avaient démontré que l’écrasement de l’avion était bien un acte terroriste.

L’attribution de dommages-intérêts punitifs [...] vise à punir, à dénoncer et à dissuader , écrit le juge dans sa décision.

Il a attribué à chaque famille plus de 16 millions de dollars à titre de dommages punitifs, auxquels s’ajoute un million de dollars pour leurs souffrances. Certains des plaignants qui ont perdu un frère ou une soeur, un conjoint, une fille de 22 ans et des nièces se sont aussi vu accorder entre 150 000 $ et 200 000 $ pour leur perte.

L'Iran ne s'est pas défendu. Le jugement a donc été rendu par défaut.

La Cour supérieure de l'Ontario avait également rendu l'an dernier une autre décision par défaut, accordant 107 millions de dollars aux familles de six autres personnes mortes dans l'écrasement.

Il est cependant peu probable, dans un jugement comme dans l’autre, que les plaignants parviennent à saisir des avoirs de l'Iran et à obtenir les compensations qui leur ont été accordées.

L'Iran maintient que le vol PS752 a été abattu involontairement par les Gardiens de la révolution et a publié un rapport d’enquête qui conclut que l'avion a été identifié à tort comme une cible hostile par une unité de défense aérienne .

Le Canada rejette cette conclusion et demande des réparations par l'intermédiaire de la Cour internationale de justice.