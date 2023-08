Sherbrooke enregistre un record de pluie en juillet 2023

Juillet 2023 est le mois de juillet le plus pluvieux jamais répertorié à Sherbrooke par Environnement Canada. La ville a reçu presque trois fois plus de précipitations qu'à l'habitude pour cette période.

Sherbrooke a enregistré 310 mm de pluie durant le mois de juillet. Un record , selon Peter Kimbell, météorologue à Environnement Canada. L’ancien record était de 220 mm en 1974. La normale est de 118 mm , poursuit-il.

De façon générale, l’Estrie a reçu des quantités de pluie assez extrêmes

Le 10 juillet a été particulièrement pluvieux, note le météorologue, alors que 81 mm de pluie sont tombés à Sherbrooke.

D’ailleurs, parmi les villes de la province, c’est Sherbrooke qui est la championne des précipitations reçues en juillet. À titre de comparaison, les villes de Québec et de Montréal ont toutes les deux enregistré 265 mm de pluie.