À Halifax, le prix des nuits à l’hôtel a flambé en un an

Malgré les incendies du printemps et les inondations récentes qui ont touché la région, la saison touristique bat son plein dans la capitale de la Nouvelle-Écosse. Cependant, cette année, il est quasiment impossible de trouver une chambre d’hôtel à moins de 200 $ la nuit pendant les fins de semaine. Les prix ont flambé de 20 % en un an.

Pour une nuitée dans un hôtel du centre-ville d’Halifax la fin de semaine, il faut même plutôt compter dans les 350 à 500 $. Même les établissements les moins chers peuvent paraître dispendieux.

Un touriste albertain rencontré dans les rues de la ville paie 260 $ la nuit. Il avait initialement prévu passer 15 jours complets dans la ville. Ce sera finalement une semaine de moins compte tenu de la facture d’hébergement.

Comme dans d'autres grandes villes au pays, les prix se sont envolés. En un an, le prix moyen d'une chambre d'hôtel à Halifax a augmenté de 20 % pour dépasser les 200 $ la nuit.

Cette hausse est quasi identique à l’augmentation de l’achalandage touristique. Cette année, nous avons 17 % de touristes de plus par rapport à l’année dernière , explique Ross Jefferson, président-directeur général de l’Office du tourisme d’Halifax. Plus il y a de demande, plus les prix augmentent.

Le président-directeur général de Discover Halifax, Ross Jefferson, attribue la hausse des prix à l'augmentation de la fréquentation touristique dans la ville.

Toutefois, la hausse de la demande n’est pas le seul facteur. Les analystes du marché pointent aussi du doigt l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et le besoin pour les hôtels d'investir face à l'accroissement de l’achalandage.

Ils vont avoir des rénovations à faire, ils vont avoir des changements à faire. Tout ça va coûter cher. Ils n'ont pas gagné beaucoup d'argent ces trois ou quatre dernières années [en raison de la pandémie de COVID-19], alors ça va leur permettre de se remettre à flot , estime Frederic Dimanche, professeur en gestion du tourisme et de l’hôtellerie à l’Université métropolitaine de Toronto.

Frédéric Dimanche juge que les hôteliers vont devoir faire des travaux pour se mettre au niveau de la demande des clients.

De plus, Halifax sort du lot dans la région atlantique, alors qu'à Moncton, en semaine, on trouve encore des chambres à moins de 100 $ la nuit.

Moncton, au Nouveau-Brunswick, a peut-être un peu plus de problèmes à faire venir des gens spécifiquement dans la région de Moncton. Peut-être que c'est plus facile pour Halifax.

La solution pour trouver de l'hébergement moins cher, selon Discover Halifax, consiste à appeler les hôtels directement pour négocier les prix.

On peut aussi dormir dans une chambre universitaire ou dans l'unique auberge de jeunesse d'Halifax. Mais il faudra être chanceux et compter sur une annulation, car cet établissement affiche déjà complet pour les deux prochaines fins de semaine.

D’après un reportage d’Adrien Blanc