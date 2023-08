La protection du caribou demeure une priorité, selon Maïté Blanchette Vézina

Même si le très attendu plan de protection du caribou forestier et montagnard se fait toujours attendre, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina, estime que Québec n’abandonne pas cette espèce.

Québec a annoncé en juin le report du dépôt de sa stratégie de protection de cette espèce en raison des feux de forêt.

Questionnée lors de l'émission Bon pied, bonne heure!, la ministre a répété que le gouvernement du Québec voulait attendre que tous les brasiers soient éteints et que le Bureau du forestier en chef ait calculé les impacts de ces feux sur les possibilités forestières du territoire québécois avant de proposer un plan.

Ouvrir en mode plein écran La ministre des Ressources naturelles du Québec, Maïté Blanchette Vézina (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

On doit voir l’impact des feux sur la forêt et voir également comment on peut aider l’industrie dans cette transition-là tout en protégeant le caribou , explique Maïté Blanchette Vézina.

Maïté Blanchette Vézina en tournée en Gaspésie.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Bon pied, bonne heure!. Maïté Blanchette Vézina en tournée en Gaspésie ÉMISSION ICI PREMIÈRE Bon pied, bonne heure! Écouter l’audio (Maïté Blanchette Vézina en tournée en Gaspésie. 10 minutes 46 secondes) Durée de 10 minutes 46 secondes 10:46

Professeur d’aménagement intégré à la Faculté de foresterie de l’Université Laval, Jérôme Cimon-Morin donne partiellement raison à la ministre Blanchette Vézina puisque les feux ont brûlé dans les habitats des caribous, d'où sont tirées des ressources forestières importantes.

Selon lui, le redressement des populations de caribous passera par une baisse des possibilités forestières, soit une diminution des coupes dans le but de minimiser les perturbations de l’habitat du caribou tout en permettant la régénération.

Dans les deux cas, on perd une marge de manœuvre pour mettre en place des solutions ou pour aller protéger des bouts de territoire pour le caribou […]. Les feux viennent diminuer notre flexibilité dans l’éventail de solutions qu’on peut trouver.

Avant de sortir des stratégies, vaut mieux avoir l’heure juste.

Il trouve quand même qu'il y a urgence d'agir pour mieux protéger les hardes.

Publicité

Là où le bât blesse, c’est que ça fait des années qu’on attend après des solutions pour rétablir les populations de caribous. On ne voudrait pas que les raisons servent juste à retarder encore et encore le dépôt de la stratégie , fait-il valoir.

M. Cimon-Morin est un des deux chercheurs, avec le professeur Daniel Fortin, qui ont mené une étude auprès de 1000 Québécois à l’automne 2022 à ce sujet. Cette étude a permis de relever un soutien majeur de la population pour la protection du caribou forestier, même si cela devait se solder par des pertes d’emplois.

L’analyse des résultats de ce sondage a récemment été publiée dans la revue Science of the Total Environment.