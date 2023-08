La prolifération des armes à Saskatoon inquiète un procureur de la Couronne

La prolifération des armes dans la Ville de Saskatoon inquiète le procureur de la Couronne Dan Dahl. Au cours de la dernière fin de semaine de juillet, le Service de police de Saskatoon a répondu à 29 appels liés aux armes.

Durant cette opération, la police a saisi 22 armes, a arrêté 11 personnes et a porté 23 accusations. Ces armes sont entre autres des vaporisateurs chasse-ours, des couteaux, des armes à feu entre autres.

Il y a beaucoup d'individus liés à des gangs de rues, des individus qui vivent dans la rue et qui sont vulnérables, et il semble qu'ils portent tous des armes, comme des couteaux et des répulsifs à ours, ainsi que des armes à feu , indique Dan Dahl.

D'après lui, il n'est pas inhabituel pour la police d'arrêter un individu pour une affaire quelconque et que des agents retrouvent des armes sur la personne fouillée.

Ils ont une arme et la seule infraction reprochée est celle avec une arme. Nous voyons beaucoup de gens qui viennent au tribunal et qui sont accusés uniquement d'infraction avec des armes, pas d'agression ou d'autre type d'infraction, juste des infractions avec des armes, explique le procureur de la Couronne.

Dan Dahl indique que la possession d'arme à feu n'était infraction courante à Saskatoon, quand il a commencé sa carrière de procureur, il y a trois décennies. Maintenant, dit-il, les chiffres sont surprenants et étonnants .

Il affirme qu'il est actuellement difficile de situer les parties les plus sûres de la ville, mais reconnaît que le centre-ville de Saskatoon est devenu l'un des endroits les plus dangereux.

Je pense que plus de gens sont prudents lorsqu'ils se déplacent dans le centre-ville , estime Dan Dahl. Que les gens ne viennent pas au centre-ville à moins qu'ils n'y soient vraiment obligés, surtout après la tombée de la nuit, est un commentaire triste, mais c'est la réalité de la situation à mon avis.

Avec les informations de Dan Zakreski