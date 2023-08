Le « jour du dépassement » des ressources que la Terre est capable de régénérer en un an tout en absorbant ses déchets tombe le 2 août cette année, soit cinq jours plus tard qu'en 2022.

C'est ce que révèle le rapport annuel de l'organisation américaine Global Footprint Network (GFN), qui établit chaque année le moment où l'humanité se trouve en déficit écologique à partir de données recueillies par l' ONU .

Le 2 août 2023, l’humanité aura donc épuisé toute la viande, le poisson, les céréales ou les forêts que la planète peut produire et renouveler en une année. Au cours des mois suivants, la population planétaire consommera à crédit des réserves non renouvelables, sans possibilité de traiter leurs déchets, dont une bonne part d’émissions de CO 2 .

Le Canada est un des pays qui auront consommé leurs ressources le plus rapidement, alors que son « jour du dépassement » a déjà été atteint le 13 mars, soit la même date que les États-Unis et les Émirats arabes unis.

Selon le rapport, cette situation a des conséquences graves pour l’environnement, le climat et l’avenir.

Actuellement, la production, le conditionnement et la consommation non durables de denrées alimentaires entretiennent la crise climatique en générant un tiers de toutes les émissions de gaz à effet de serre, en utilisant 70 % de l’eau douce de la planète et en entraînant une perte de biodiversité à une échelle invraisemblable , a déclaré le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, dans un entretien à ce sujet.

Une date qui avance sur le calendrier

En 2022, le « jour du dépassement » avait été atteint le 28 juillet, date presque identique à 2019 et à 2021, où elle avait été fixée au 29 juillet.

L'année 2020 constitue un cas isolé en raison de la pandémie de COVID-19, qui a forcé le ralentissement de toute la production industrielle mondiale. Le « jour du dépassement » s'est établi le 22 août cette année-là.

L'organisation GFN précise que la date du jour du dépassement mondial se situait au 25 décembre en 1971, puis au 26 septembre en 1999. En 2005, un bond a été constaté avec un dépassement global au 27 août. D’année en année, cette date a avancé sur le calendrier, ce qui signifie que les réserves de ressources pour les générations futures se raréfient.

Un été éprouvant partout

Plusieurs associations scientifiques ont affirmé qu'il n'y a pas de répit en vue en ce qui a trait aux conditions climatiques extrêmes qui font rage un peu partout sur la planète.

C'est notamment le cas du climatologue de la NASA Gavin Schmidt, qui a soutenu lundi qu'il n'y a pas de surprise quant aux vagues de chaleur que nous voyons aux États-Unis, en Europe et en Chine, [qui] fracassent des records partout à la fois .

À l'échelle mondiale, le mois de juin de cette année a été le plus chaud jamais enregistré, et les scientifiques disent que juillet a été si chaud qu'avant même la fin du mois, ils pouvaient dire que c'était le mois le plus chaud jamais enregistré.