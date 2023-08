Biométhanisation : Québec ne sait toujours pas quoi faire des sacs de plastique

La Ville de Québec ne sait toujours pas comment recycler les sacs de plastique qu'elle distribue par millions à la population pour la récolte des résidus alimentaires, neuf mois après le lancement de la collecte et deux ans après avoir arrêté son choix sur les fameux contenants mauves. En attendant, les rebuts sont toujours envoyés à l'incinérateur.

En entrevue à Radio-Canada cette semaine, la vice-présidente du comité exécutif, Marie-Josée Asselin, a admis qu'il était encore difficile de trouver des solutions afin de recycler le plastique souillé.

Ce sont des sacs 100 % recyclables, mais il faut comprendre qu'une fois qu'ils sortent de l'usine de biométhanisation, ils sont contaminés par des résidus organiques. Ils sont un peu gluants à l'intérieur, il reste des odeurs dans ce plastique-là , a expliqué Mme Asselin.

Marie-Josée Asselin est l'élue responsable de la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la ville de Québec.

La Ville essaie donc de trouver des moyens spécifiques de les réutiliser à un coût raisonnable. On est à travailler avec différentes compagnies qui sont spécialisées dans le recyclage des fibres de plastique pour voir comment on peut réutiliser ce plastique-là dans différents produits , a fait savoir Marie-Josée Asselin, responsable de la gestion des matières résiduelles.

En fait, actuellement, on est en train de développer des bancs d'essai pour voir comment on peut réutiliser ces sacs-là.

Des millions de sacs

Pour l'ensemble de son projet de récolte des résidus alimentaires destinés à l'usine de biométhanisation, la Ville de Québec prévoit distribuer 24 millions de sacs de plastique chaque année pour le secteur résidentiel, et un autre 3,5 millions de sacs de plus grande taille pour les milieux industriels, commerciaux et institutionnels (ICI).

Pour les ICI , un appel d'offres sera bientôt lancé pour l'approvisionnement en sacs et la collecte doit débuter au printemps 2024.

Pour l'heure, aucun procédé à grande échelle ne permet le recyclage de ces millions de sacs ainsi mis en circulation. Ces derniers sont donc en majorité acheminés vers l'incinérateur à l'heure actuelle, alors que quelques-uns sont utilisés dans les différents projets pilotes de revalorisation mentionnés par Mme Asselin.

La Ville travaille depuis l'an dernier avec Alliance Polymères Québec, notamment, afin de trouver des solutions propres à cette fibre de plastique.

Les sacs de plastique mauve et les contenants ont été présentés au public en 2021. La Ville prévoyait alors en distribuer 24 millions par année pour les résidents, auxquels s'ajouteront 3,5 millions de sacs plus grands pour le milieu commercial et industriel.

L'hiver dernier, la Ville avait évoqué la possibilité d'intégrer le plastique provenant des sacs à du mobilier extérieur. On l'a testé dans des lattes pour faire des bancs de parc , a répété Marie-Josée Asselin cette semaine. Maintenant, il faut voir. Ça se fait à petite échelle, qu'est-ce qu'on fait à grande échelle ? Quels sont les coûts de revient de réutiliser ce plastique-là?

Ces questions demeurent pour le moment entières malgré les mois qui passent.

En décembre dernier, lors de l'étude du budget, le directeur au soutien à la gestion à la valorisation des matières résiduelles de la Ville, Mathieu Fournier, disait essentiellement la même chose que Mme Asselin. Ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus, affirmait M. Fournier. C'est un processus de plus longue haleine que prévu mais on pense qu'on va arriver à quelque chose de bien intéressant.

Les sacs mauves sont éventrés et ensuite acheminés vers l'incinérateur de Québec.

Craintes environnementales

Dans l'opposition, la conseillère Alicia Despins estime que le recyclage des sacs de plastique devrait être une priorité pour l'administration en place. Le nœud reste la valorisation du sac mauve , a-t-elle réagi. Plus la biométhanisation va être élargie, plus ça va important de trouver une solution rapidement à ce problème-là.

La conseillère du district de Vanier–Duberger craint que le bilan environnemental de la Ville en pâtisse si aucun moyen n'est trouvé à court terme.

Est-ce que ça va pas annuler l’effet bénéfique d’un point de vue environnemental?

Rappelons que Mme Despins était élue sous l'ancienne administration du maire Régis Labeaume, laquelle a fait le choix d'utiliser des sacs de plastique pour la collecte des résidus alimentaires.

Déjà en 2021, M. Labeaume disait chercher des solutions pour donner une deuxième vie aux sacs de plastique.

À terme, la Ville a fait le choix de la biométhanisation afin de diminuer la quantité de déchets destinés à l'incinération, en plus de fournir du biogaz à Énergir.

Au maximum de sa capacité, les infrastructures pourront accueillir jusqu'à 182 600 tonnes de matières par année.