Les résidents d’Osoyoos reviennent chez eux, mais le feu d’Eagle Bluff brûle toujours

Les habitants d’Osoyoos en Colombie-Britannique ont pu regagner leur domicile en grand nombre, mais les vents imprévisibles et le temps chaud les laissent sur leur garde, car le feu de forêt d’Eagle Bluff lèche les pourtours de la municipalité depuis samedi.

Le nombre de propriétés sous ordre d’évacuation a diminué dans cette localité de la vallée de l'Okanagan, passant à 191, ainsi que celles étant sous alerte, descendant à 969.

Les évacuations avaient connu un sommet dimanche, avec 732 foyers concernés.

Résidents soulagés mais bouleversés

On peut aller à la maison maintenant, mais je me demande à quoi je vais faire face quand je vais y retourner , raconte Anita Dulman, une résidente d’Osoyoos qui a été évacuée samedi, prenant ce qu’elle pouvait en quittant sa maison à l’arrache.

Les derniers jours ont été assez épeurants, c’était désagréable. On a été évacué et on vient tout juste de nous permettre de revenir , déclare Maraya Ondrus, qui vit à Osoyoos depuis au moins 12 ans. Elle dit avoir été terrifiée en voyant par la fenêtre le mur de feu approcher de la ville la nuit de samedi.

Je ne savais pas quoi faire, je courais partout dans la maison en paniquant. Je craignais pour nos animaux, on a un chien et un serpent.

Le brasier, qui a démarré dans l'État de Washington samedi et qui a traversé la frontière depuis, a connu une croissance limitée au cours de la nuit de lundi à mardi.

Mardi après-midi, il s'étendait sur plus de 30 kilomètres carrés.

Les températures des prochains jours devraient dépasser les 30 degrés Celsius, soit 7 degrés de plus que la moyenne à cette période de l’année.

Aucune précipitation n’est attendue.

Des précautions à prendre

Sur place, 50 pompiers sont déployés, en plus de six hélicoptères et dix véhicules d'équipement lourd. BC Wildfire précise que les équipes travaillent avec les pompiers américains. La porte-parole de l'organisme, Shaylee Stearns, souligne qu’il faut éviter à tout prix de faire voler des drones à proximité du brasier.

Le président du conseil de district régional d’Okanagan-Similkameen, Mark Pendergraft, demande aussi à la population de ne pas ralentir ou d’arrêter sa voiture en traversant l’autoroute Crowsnest, le long des zones évacuées.

De son côté, la médecin hygiéniste en chef de la régie de la santé de l'Intérieur de la Colombie-Britannique, Sue Pollock, réitère l'importance de tenir compte de la pauvre qualité de l’air actuelle dans la région : Quand il y a de la fumée à l’extérieur, peut-être est-il mieux de ne pas faire son jogging dehors.

Avec les informations de Zahra Premji

