Port-Cartier en voie de devenir un Village-relais?

La ville de Port-Cartier pourrait rejoindre d’ici quelques mois la quarantaine de Villages-relais du Québec.

Dans l’ensemble des Villages-relais de la province, qui sont de plus en plus nombreux, les visiteurs peuvent s’arrêter pour se ravitailler et se reposer.

La conseillère en tourisme à la Ville de Port-Cartier, Line Bordage, indique que la Municipalité a déposé son dossier de candidature en juin dernier.

Elle précise qu’une visite attendue de la Fédération des villages-relais du Québec le 7 septembre pourrait donner le feu vert au projet.

C’est une délégation de la Fédération des Villages-relais qui vient à Port-Cartier pour visiter les lieux, pour se faire présenter le projet de vive voix. On va attendre par la suite leur verdict à savoir si on est choisi comme Village-relais , explique Line Bordage.

La conseillère en tourisme à la Ville de Port-Cartier, Line Bordage

Elle croit que Port-Cartier pourrait s’ajouter à la liste des Villages-relais environ deux mois après un verdict favorable de la Fédération.

Un Village-relais à l’est de Havre-Saint-Pierre?

La Municipalité de Havre-Saint-Pierre a pour sa part récemment démontré son intérêt d'obtenir la mention de Village-relais. Son maire, Paul Barriault, indique avoir interpelé Québec à ce sujet.

Maintenant, on attend des nouvelles des fonctionnaires de Québec pour connaître la suite du processus et quand Havre-Saint-Pierre pourrait devenir un Village-relais , souligne-t-il.

Le maire de Havre-Saint-Pierre, Paul Barriault (Photo d'archives)

Il avance que Havre-Saint-Pierre pourrait ne pas être le dernier Village-relais à l'extrémité de la route 138.

Le gouvernement voulait placer des Villages-relais à peu près aux 100 km. Il y en a un à Rivière-au-Tonnerre. Havre-Saint-Pierre est à peu près à 100 km de Rivière-au-Tonnerre. Donc, le prochain serait probablement dans le coin de Natashquan ou d'Aguanish.

À travers la province, la Fédération des Villages-relais du Québec souhaite atteindre 60 Villages-relais d’ici environ trois ans.

Sa directrice générale, Sylvie Bellerose, mentionne que l’organisme tente d’avoir des services de base à chaque tranche de 80 à 100 km le long des grandes routes du Québec.

[Port-Cartier] va avoir sa rencontre d’accréditation en septembre. […]. Évidemment, il y aura d’autres Villages-relais, sur la Côte-Nord, qui se développeront , fait-elle valoir, sans toutefois confirmer si d’autres municipalités nord-côtières vont s’ajouter à la liste.

Sur la Côte-Nord, il y a présentement quatre Villages-relais, soit Forestville, Les Escoumins, Rivière-au-Tonnerre et Sacré-Cœur.

La mairesse de Forestville, Micheline Anctil, est persuadée des bienfaits des Villages-relais notamment pour l'industrie touristique de la région.

[Le titre de Village-relais] est précieux. Quand on est un Village-relais, ça veut dire qu’on est accueillant et qu’on est en mesure d’offrir des services pour répondre à notre population locale, et à la population qui est de passage , lance-t-elle.

Plus il y aura de Villages-relais sur la Côte-Nord, plus ça donne un témoignage qu’on est en mesure d’accueillir, qu’on est accueillant et qu’on offre des services.

L'an prochain, le congrès des Villages-relais sera présenté à Saint-Donat dans Lanaudière.

Avec la collaboration de Camille Lacroix-Villeneuve