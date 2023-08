L’entreprise sherbrookoise Mesbobettes victime de fraude

L'entreprise sherbrookoise Mesbobettes a été victime de fraude. Ses accès publicitaires sur Facebook ont été piratés.

Ce sont des pirates informatiques basés en Asie. Ils font des publicités pour eux-mêmes, pour vendre leurs propres produits en utilisant notre compte publicitaire , fait savoir Philippe Vachon, copropriétaire de Mesbobettes.

Ils ont vendu un petit gadget pour mettre sur les éviers. Évidemment, ce n’était pas nous. On a avisé Visa. Par la suite, on a perdu notre accès à notre compte publicitaire sur Facebook , poursuit le Sherbrookois.

Comme l’explique Philippe Vachon, environ 40 % de leurs ventes en ligne proviennent de Meta. L’entreprise investit environ 700 000 $ par année sur les plateformes de la maison-mère de Facebook et Instagram.

Cette fraude aurait fait perdre à l’entreprise près de 100 000 $ en ventes depuis le début de cette mésaventure, regrette M. Vachon. Ce dernier a d’ailleurs dû réduire les heures de certains de ses employés. Il y a une grosse baisse de trafic sur notre site web. On a beaucoup moins de commandes. On est vraiment menottés actuellement.

L’entreprise dit avoir pu récupérer les 9000 $ qui ont été détournés grâce à PayPal et Meta.

On ne peut pas être couvert pour ça parce que c’est sur une plateforme externe et non sur notre site web.