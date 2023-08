Printemps érable : la Ville de Gatineau devra indemniser des manifestants

La Cour supérieure du Québec vient de condamner la Ville de Gatineau à indemniser un groupe de plaignants arrêtés ou détenus dans le cadre d’une manifestation étudiante à l'université du Québec en Outaouais (UQO) lors du printemps érable en 2012.

Dans un jugement rendu le 28 juillet dernier, le tribunal ordonne à la Ville de Gatineau à verser 1250 $ en dommages à toute personne arrêtée et/ou détenue par le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) le 19 avril 2012 vers 13 h 20 à la cafétéria de l’UQO, dans le pavillon Lucien-Brault .

Une action collective en ce sens a été déposée par la mère d’un étudiant de niveau collégial, à l’époque, qui prenait part au mouvement avec son fils. Elle a été autorisée en 2018. Les plaignants demandaient initialement une compensation de 23 500 $.

Le 19 avril 2012, le SPVG avait annoncé avoir procédé à l’arrestation de 151 personnes en marge d’une manifestation étudiante contre la hausse des frais de scolarité qui avait été houleuse.

des manifestants à l'intérieur du pavillon Lucien-Brault à l'UQO.

À l'époque, une injonction avait été prononcée par la Cour afin d'ordonner à l’ UQO de dispenser ses cours de façon normale alors que des étudiants étaient sortis dans la rue pour soutenir le mouvement de grève.

Les plaignants allèguent avoir été arrêtés illégalement, arbitrairement et abusivement et soutiennent que leur arrestation est une atteinte à leur droit à la liberté, à la sécurité, à la sûreté et à l’intégrité , selon le jugement de la Cour.

Ils estiment également avoir subi une atteinte à leur droit à la liberté de réunion pacifique et d'expression.

Dans leur argumentaire, les plaignants disent aussi avoir été privés de besoins biologiques de base [eau, nourriture, tabagisme, hygiène et cabinets d’aisance] en plus de souligner le stress occasionné par les arrestations, d'après les documents de la Cour.

Cependant, ces allégations n’ont pas toutes été retenues par le tribunal qui conclut que les policiers pouvaient légitimement entretenir la conviction que les manifestants commettaient l’infraction criminelle de méfait par occupation, ce qui justifiait leur arrestation .

Par ailleurs, dans son jugement, la Cour souligne qu’il ne fait aucun doute, selon elle, que la détention des personnes se trouvant dans la cafétéria permettait d’une part, de les identifier, et d’autre part, de voir à ce que la perpétration de l’infraction cesse .

Entente dans une autre action collective

Une autre action collective avait été intentée par un manifestant en Outaouais lors du Printemps érable, cette fois-ci pour une arrestation qui s’est déroulée le 18 avril 2012 à la promenade du Lac-des-Fées à Gatineau.

Une entente avait été conclue entre le requérant et la Ville de Gatineau prévoyant une indemnisation totale de 725 000 $ pour les personnes arrêtées qui ont reçu un constat d'infraction. Environ 200 manifestants avaient été arrêtés.

