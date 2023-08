Quatre ministres fédéraux, dont trois qui viennent de faire leur entrée dans le nouveau Cabinet de Justin Trudeau, sont arrivés au Canada en tant que réfugiés, fuyant des conflits aux quatre coins du monde.

Il s’agit de :

Ahmed Hussen, ministre du Développement international, originaire de la Somalie;

Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones, originaire du Sri Lanka;

Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, originaire du Chili;

Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, de l’Ouganda.

De cette liste, M. Hussen est le seul ministre qui faisait déjà partie de l'ancien gouvernement, avant le remaniement du 26 juillet dernier.

Les quatre ministres ont déjà évoqué dans l’espace public leur ancien statut de réfugié, et tous se disent fiers de leur parcours.

Contacté par Radio-Canada, Arif Virani, qui est devenu le premier réfugié musulman à occuper le poste de ministre de la Justice et procureur général du Canada, se dit reconnaissant, humble, fier et ravi de sa nomination.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau ministre de la Justice et procureur général du Canada, Arif Virani, lors de la cérémonie d'assermentation à Ottawa le 26 juillet dernier Photo : (Adrian Wyld/The Canadian Press)

Cela démontre ce que mes parents m'ont toujours appris : si vous travaillez fort et saisissez les occasions qui s'offrent à vous, vous pouvez devenir ce que vous voulez , dit-il.

En 1972, l'ancien dictateur ougandais Idi Amin Dada avait expulsé tous les ressortissants originaires d’Asie du Sud qui se trouvaient dans le pays, y compris la famille d'Arif Virani, qui a décidé de fuir vers le Canada. M. Virani avait à peine 1 an à l’époque.

Après des études en histoire, en sciences politiques et en droit, il s'est lancé dans l’arène politique en 2015, se faisant élire pour la première fois comme député de Parkdale–High Park, en Ontario.

Avant d’être nommé ministre, il a exercé les fonctions de secrétaire parlementaire auprès de plusieurs ministères, dont ceux de la Justice, du Patrimoine et de l’Immigration. Il a également travaillé comme analyste à la Commission canadienne des droits de la personne et comme procureur adjoint au Tribunal pénal international des Nations unies pour le Rwanda.

À ses yeux, son identité est intrinsèquement liée à son passé de réfugié.

L’expérience de l’exil de ma famille de l’Ouganda sous le règne d’Idi Amin, et puis de grandir en tant que musulman à la peau brune − dans un pays majoritairement blanc − ont façonné la personne que je suis devenue : quelqu'un de profondément préoccupé par l'égalité, l'équité et l'inclusion, qui lutte contre la discrimination et défend les droits de la personne.

C’est à travers cette lentille-là que j’entreprends mon nouveau rôle de ministre de la Justice , assure M. Virani, se disant convaincu que les nouveaux arrivants au Canada se reconnaîtront dans le nouveau gouvernement Trudeau. La représentation compte , ajoute-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Gary Anandasangaree est le nouveau ministre des Relations Couronne-Autochtones du gouvernement de Justin Trudeau. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Gary Anandasangaree, le nouveau ministre des Relations Couronne-Autochtones, est quant à lui arrivé au Canada à l’âge de 10 ans, en 1983, accompagné de sa mère. Comme des milliers d'autres Sri-Lankais, M. Anandasangaree et sa mère ont fui leur pays durant les événements du Juillet noir , une série de pogromes, ou émeutes violentes, visant les Tamouls. Ces violences ont marqué le début d’une guerre civile au Sri Lanka qui s’est terminée en 2009.

Ma famille a pris la décision de venir à Montréal, car le Canada était le seul pays au monde à réagir aux pogromes anti-Tamouls au Sri Lanka en [accueillant] près de 1880 Tamouls , dit-il dans une déclaration écrite en français à Radio-Canada. Quarante ans plus tard, la résilience de la communauté tamoule − ma communauté − ne cesse pas de m'étonner.

Diplômé en droit, Gary Anandasangaree a dirigé un cabinet d’avocats à Scarborough, en Ontario, et représenté l'organisation Lawyers' Rights Watch Canada, qui regroupe plusieurs défenseurs des droits de la personne aux Nations unies.

Avant d’être nommé ministre, il a été secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones, ainsi que des ministres de la Justice et du Patrimoine canadien.

Ouvrir en mode plein écran Les membres du nouveau Cabinet de Justin Trudeau posent pour une « photo de famille ». Photo : Reuters / BLAIR GABLE

C'est un honneur pour moi de prêter serment en tant que ministre des Relations Couronne-Autochtones, afin de poursuivre le travail essentiel pour faire avancer la réconciliation au Canada , affirme-t-il.

Ce poste revêt une grande importance pour moi, car je comprends personnellement les conséquences du colonialisme et de l'oppression, ainsi que l'importance des droits de la personne et de la reddition de comptes.

Selon lui, l'une des plus grandes forces du Canada est l'accueil des nouveaux arrivants, et les contributions que les Canadiens d'origines culturelles différentes ont apportées et continuent d'apporter à notre société . Cependant , ajoute-t-il, il serait incorrect de dire que le racisme systémique n'est pas une réalité actuelle.

Alors que nous traversons une période unique de l'histoire, où les discours de division et de haine sont souvent prédominants, il est essentiel que les communautés racialisées soient présentes au Cabinet et qu'elles soient représentées au Parlement.

M. Anandasangaree est un fervent défenseur des droits des réfugiés depuis plusieurs années. En juin 2018, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, il a affirmé devant le Parlement canadien qu’être réfugié n’est pas un crime et que le fait d’être né réfugié ne devrait pas être une condamnation à perpétuité .

Ouvrir en mode plein écran Soraya Martinez Ferrada, accompagnée de membres de sa famille, au jour de sa nomination comme ministre du Tourisme dans le gouvernement de Justin Trudeau Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Soraya Martinez Ferrada, la nouvelle ministre du Tourisme et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, est quant à elle arrivée au Canada du Chili. Elle avait 8 ans lorsque sa famille a décidé de fuir le régime dictatorial d'Augusto Pinochet pour s’installer au Canada dans les années 1970.

Titulaire d'une maîtrise en management de HEC Montréal, Mme Martinez Ferrada a été élue pour la première fois députée d'Hochelaga en 2019. Avant d’être nommée ministre, elle a été impliquée en politique municipale pendant plus de 10 ans, d’abord comme conseillère municipale de Saint-Michel, ensuite comme conseillère associée à la Culture au comité exécutif de la Ville de Montréal, en 2005.

Au fédéral, elle a été secrétaire parlementaire des ministères du Logement, des Transports et de l’Immigration, en plus d’avoir été cheffe de cabinet et conseillère principale de la ministre Mélanie Joly lorsque cette dernière était ministre du Patrimoine canadien.

À l'occasion d’une récente entrevue avec Radio-Canada, elle a souligné que sa nomination au sein du gouvernement Trudeau était très symbolique , puisque c’est grâce à l’ancien premier ministre Pierre Elliott Trudeau, le père de l’actuel premier ministre, que sa famille est arrivée au Canada avec 2500 autres réfugiés chiliens.

Ouvrir en mode plein écran Le général Augusto Pinochet à Santiago, en septembre 1973, tout juste après son coup d'État contre le président Salvador Allende (Photo d'archives) Photo : afp via getty images

Quand j’ai rencontré le premier ministre [Justin Trudeau], j’ai dit : "Vous savez, c'est votre père qui a fait venir ma famille, et c’est vous qui avez nommé la toute première ministre d’origine chilienne qui est cette petite fille que votre père a amenée ici" , a-t-elle raconté.

Cette année, les Chiliens commémorent d’ailleurs les 50 ans du coup d’État de Pinochet, survenu le 11 septembre 1973.

Je ressens beaucoup de fierté du fait que je représente non seulement le peuple chilien, mais aussi la communauté latino-américaine, qui est une communauté extrêmement importante au Canada , a encore dit la ministre Martinez Ferrada.

Elle a dit ressentir une responsabilité envers la communauté latino-américaine, étant donné qu’elle est la première femme d’origine latino-américaine à être nommée ministre au Canada.

C’est avec beaucoup de fierté que je représente le peuple chilien, mais aussi la communauté latino-américaine, qui est très importante au Canada. [...] C’est tout un honneur et un privilège qui vient avec beaucoup de responsabilités.

Ahmed Hussen, le nouveau ministre du Développement international, a de son côté fui la guerre en Somalie dans les années 1990 et est arrivé comme réfugié au Canada à l’âge de 16 ans.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre du Développement international Ahmed Hussen Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Élu pour la première fois en 2015 comme député de York-Sud–Weston, en Ontario, il a précédemment été nommé ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

À l'occasion d’une conférence TED Talks, organisée à Toronto en novembre 2017, il est revenu sur son passé de réfugié fuyant la Somalie. C'était le chaos et la violence partout, se souvient-il. Mes parents et moi n'avions pas d'autre choix que de fuir. Nous avons rassemblé quelques affaires et sommes montés à l'arrière d'un gros camion avec quelques autres familles, pour quitter à jamais la Somalie. Après un très long voyage, j'ai fini par atterrir seul au Canada à l'âge de 16 ans en tant que réfugié.

Il s'est rappelé avoir ressenti des émotions conflictuelles à son arrivée. D'un côté, j'étais inquiet. Serais-je accepté dans ce nouveau pays? Est-ce que je réussirais? Mais, d'un autre côté, j'étais excité à l'idée de recommencer ma vie et de me faire de nouveaux amis; j'avais 16 ans, après tout.

Son parcours n’a cependant pas été sans embûches. Tout comme d’autres ministres racialisés, il dit avoir fait face au racisme systémique ainsi qu’au profilage racial au Canada. Imaginez que vous marchez dans la rue et que vous passez à côté d’un parent qui tire son enfant plus près de lui à cause de la couleur de votre peau. Imaginez vous faire constamment arrêter par la police à cause de la couleur de votre peau. Ces incidents sont débilitants; ils vous épuisent , souligne-t-il.

Mais cela signifie-t-il que le Canada n'est pas formidable? Non. Je crois que le Canada est formidable, parce que nous voulons faire mieux. [...] C'est pourquoi nous devons avoir des discussions sur la race, l'identité, le privilège. Nous devons reconnaître que la discrimination raciale et le manque d'inclusion existent.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre Justin Trudeau avant le début de l'assermentation de son nouveau Conseil des ministres, le 26 juillet dernier, à Rideau Hall Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Contacté par Radio-Canada, le bureau du premier ministre Trudeau se dit lui aussi fier d'avoir un Conseil des ministres composé de ministres qui reflètent la diversité du Canada , ajoutant : Les membres de cette équipe de Canadiens exceptionnels apportent chacun leur expertise, leur expérience et leur point de vue à la table du Conseil des ministres.

Ces nominations ont également été saluées par Abdulla Daoud, directeur général du Centre de réfugiés, établi à Montréal. C’est certainement un pas dans la bonne direction, a-t-il dit à Radio-Canada. Avec l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile à travers le monde, c’est un sujet qui va rester au centre des préoccupations, et le fait d’avoir des individus qui ont vécu des expériences similaires et qui se retrouvent aujourd’hui dans une position de leadership est une bonne chose.