L’attente interminable des victimes d’agressions sexuelles pour des services de conseils

À Edmonton, des victimes d'agressions sexuelles attendent jusqu’à 17 mois avant de pouvoir obtenir une consultation. Le traitement des dossiers en attente et la réduction des temps d’attente font partie des chantiers qui attendent le nouveau ministère des Services à l'enfance et à la famille.

Pour réduire notamment les temps d’attente pour les services de conseil aux victimes de traumatismes, l'Alberta avait annoncé quelque 4,2 millions de dollars supplémentaires.

Mary Jane James est la directrice générale de Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle d’Edmonton (SACE). Son organisme a reçu près de la moitié de cet argent et a pu embaucher de nouveaux conseillers pour s'occuper des enfants et des jeunes. Si cela a permis de réduire les délais d'attente pour les jeunes clients de 6 à 2 mois, le recrutement du personnel pour aider les adultes a été en revanche plus difficile.

Pour chaque dizaine de nouveaux clients que nous recevons en consultation, nous recevons dix nouvelles demandes de consultation.

Mary Jane James, directrice générale de Centre d'aide aux victimes d'agression sexuelle d'Edmonton (SACE).

La province s'est engagée à allouer 10 M$ supplémentaires aux centres d'aide aux victimes d'agressions sexuelles au cours des quatre prochaines années. L'année dernière, le financement de tous les centres s'élevait à 13,8 M$, selon le ministère.

Mme James est impatiente de savoir comment la province répartira ces fonds. En attendant, elle estime que des séances d'éducation adaptées à l'âge des victimes, dispensées dans les écoles de la province, sont essentielles pour prévenir les agressions sexuelles.

Searle Turton, ministre des Services à l'enfance et à la famille, indique qu'il consultera les centres pour décider de la meilleure façon de mettre en œuvre le nouveau financement.

Améliorer le système de placement en familles d'accueil

Dans la lettre de mandat de Searle Turton publiée la semaine dernière, la première ministre Danielle Smith lui demande notamment d'améliorer le système de placement en famille d'accueil afin de réduire le nombre de déménagements et de minimiser les perturbations pendant la période où l'enfant est pris en charge .

Le ministre Searle Turton explique qu'il y a une pénurie de familles d'accueil, car, parmi les personnes qui font ce travail depuis des dizaines d'années, certaines sont proches de la retraite. De plus, certains enfants présentent des besoins plus complexes.

M. Turton n'a pas voulu dévoiler la manière dont il entend résoudre ces problèmes, mais il promet d'agir « plus tôt que plus tard ». Au mois de juin, il y avait 3096 enfants placés dans des familles d'accueil, et le nombre de foyers d'accueil était de 1514, indique Chinenye Anokwuru, son attachée de presse.

Searle Turton, le nouveau ministre des Services à l'enfance et à la famille.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) de l'Alberta a critiqué la lettre de mandat du ministère des Services à l'enfance et à la famille. Selon le NPD , la lettre ne mentionne pas le nombre d'enfants et de jeunes qui meurent alors qu'ils sont pris en charge ou qu'ils bénéficient de services d'intervention auprès des enfants.

Le ministère a reçu 50 rapports d'enfants et de jeunes adultes décédés alors qu'ils recevaient des services en 2022-2023. Plus de 80 % des personnes décédées étaient autochtones. Il s'agit du nombre le plus élevé enregistré en 9 ans.

Le ministre Searle Turton répond que chaque décès fait l'objet d'une enquête approfondie afin d'en identifier les causes profondes. C'est quelque chose qui me préoccupe.

Un autre chantier qui attend Searle Turton est celui de rationaliser le processus d'adoption, en réduisant notamment la bureaucratie. Le budget dévoilé par la province au printemps prévoyait une aide pour les futurs parents adoptifs, notamment des subventions, des crédits d'impôt plus élevés et des prestations de santé.

Avec les informations de Janet French