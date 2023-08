Une quinzaine de familles toujours sans logement en Outaouais, selon Logemen’occupe

Un mois après la période du déménagement au Québec, la situation du logement n'a pas vraiment évolué en Outaouais, selon Logemen'occupe. Une quinzaine de ménages sont sans logement et environ 200 personnes sont en situation d'itinérance, soutient l'organisme social.

On a encore plus d'une quinzaine de familles qui sont présentement sans logis. Puis ça, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Ce sont des familles qui sont soit dans nos logements de dépannage ou avec l'Office [d'habitation de l'Outaouais] ou en hébergement commercial , explique le coordonnateur de Logemen'occupe, François Roy.

Une crise qui n’en finit pas

L’organisme note par ailleurs une situation catastrophique pour les personnes en situation d'itinérance. Il y a environ 200 personnes seules qui sont présentement en situation d'itinérance dans les différentes ressources d'hébergement d'urgence ou en camping autour de l'aréna Robert-Guertin ou ailleurs sur le territoire , souligne M. Roy.

Logemen'occupe dit également que les centres dédiés aux femmes victimes de violence sont au maximum de leur capacité. C'est le cas aussi dans le refuge pour jeunes de moins de 18 ans, et ce malgré les mesures d’urgence prises par le gouvernement du Québec pour pallier la crise du logement dans la province.

Ouvrir en mode plein écran François Roy, coordonnateur de Logemen’occupe Photo : Radio-Canada / Camille Kasisi-Monet

Logemen'occupe s'apprête d’ailleurs à dénoncer publiquement les problèmes entourant la crise du logement en Outaouais dans un mémoire qui sera bientôt disponible.

Des subventions difficiles d’accès

Pour l’Office d’habitation de l’Outaouais (OHO), la problématique réside dans la difficulté à trouver un propriétaire qui accepte de participer aux programmes de subvention.

Depuis quelques années, on a vu beaucoup de propriétaires décider de se désinscrire du programme de supplément au loyer parce que c'est devenu très facile de trouver un locataire sur le marché privé, monter les prix en flèche et choisir le locataire qui nous convient , confie Karina Osiecka, porte-parole de l’office.

Ouvrir en mode plein écran Karina Osiecka, porte-parole de l’Office d’habitation de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

Bien que ces aides soient disponibles en tout temps, elle souligne cependant qu'il revient aux familles admissibles de trouver un propriétaire qui accepte de les loger avec une subvention.

En date du 1er août, l’Office d’habitation de l’Outaouais compte 11 ménages en hébergement d’urgence et 24 ménages hébergés chez des proches ou amis. Depuis le 1er janvier, l’organisme enregistre une augmentation de 23 % de demandes comparativement à l’année dernière.

L'itinérance toujours sous tension

Au Gîte Ami, le taux d’occupation est souvent au-delà de 100 % depuis les deux dernières année, alors que de nouvelles personnes se présentent chaque mois.

C’est en général 20 à 25 % de nouvelles arrivées chaque mois. Mais, il n’y a pas eu un effet particulier depuis le mois de juillet , souligne son directeur adjoint exécutif, François Lescalier.

Ouvrir en mode plein écran François Lescalier, directeur adjoint exécutif du Gîte Ami Photo : Radio-Canada

Actuellement, on n’a pas eu une augmentation de tentes depuis quelque temps. Quand on fait nos comptages lors des tournées, on est aux alentours de 80 à 85 tentes, roulottes, cabanes à pêches et auto-caravanes , précise M. Lescalier qui reconnaît néanmoins assister à du jamais vu cette année.

Il dit cependant remarquer plusieurs demandes de familles ces derniers temps : on reçoit régulièrement des appels de couples avec des enfants qui demandent s'ils peuvent venir et nous on essaie de les orienter vers le bon service .

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet et de Julien David-Pelletier