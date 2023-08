La Monnaie royale canadienne a dévoilé mardi une nouvelle pièce de 1 $ en l'honneur de l'ingénieure aéronautique et militante des droits des femmes Elsie MacGill. La pièce a été présentée au public lors d’une cérémonie au musée The Hangar Flight, à Calgary.

Originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, Elsie MacGill a gagné le surnom de reine des Hurricanes grâce à son travail à la tête de la production canadienne des avions de combat Hawker Hurricane durant la Seconde Guerre mondiale.

En plus de tous ses autres remarquables accomplissements [Elsie MacGill] était une grand-mère formidable , a raconté Rohan Soulsby, le petit-fils de la pionnière, lors de la cérémonie. Dans ma jeunesse, j'ai passé presque tous les dimanches à souper avec elle et mon grand-père [...] à discuter de politique, d'art, d'actualité et de bien d'autres choses encore.

Ce dernier a ajouté que c'est en gagnant en maturité qu'il s'est rendu compte de l'étendue des connaissances que sa grand-mère lui a transmises au fil du temps.

Ouvrir en mode plein écran Elsie MacGill, originaire de Vancouver, en Colombie-Britannique, était une ingénieure aérospatiale et militante des droits des femmes. Photo : Bibliothèque et Archives Canada

Le motif sur le revers de la pièce montre Elsie MacGill tenant des rouleaux de plans alors que vole au-dessus d'elle l’avion Maple Leaf Trainer II qu'elle a conçu. À ses côtés, figure également l'un des Hawker Hurricane.

Alors que trois millions de pièces ont été mises en circulation mardi, deux millions seulement comprennent l’avion Hawker Hurricane coloré.

Ouvrir en mode plein écran Seuls deux des trois millions de dollars en circulation incluent un avion Hawker Hurricane coloré. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Une pionnière pour les femmes

Dans le cadre de l'éducation à domicile que Elsie MacGill a reçue lorsqu'elle était enfant, elle a notamment appris à dessiner auprès de la peintre canadienne Emily Carr. Elsie MacGill a par la suite été acceptée à l'Université de la Colombie-Britannique alors qu'elle n'avait que seize ans.

En 1929, cette dernière est devenue la première femme en Amérique du Nord à obtenir une maîtrise en génie aéronautique. Elle a occupé le poste d'ingénieure en chef de l'usine de la Canadian Car and Foundry à Fort William, en Ontario, de 1938 à 1943. Durant cette période, elle a joué un rôle clé dans la transformation de l'équipement de l'usine pour la production de plus de 1450 avions de combat Hawker Hurricane.

Quarante pour cent des 6700 personnes qui construisaient les avions Hawker Hurricane au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale étaient des femmes.

Le fait qu'ils aient également été dirigés par une femme [Elsie MacGill] fait partie d'une révolution sociale qui se poursuit encore aujourd'hui , a souligné Richard de Boer, président de la Calgary Mosquito Society dont la mission est de préserver des éléments de l'histoire de l'aviation canadienne.

Ouvrir en mode plein écran La pièce commémorative de 1 $ a été dévoilée mardi lors d’une cérémonie qui a eu lieu au musée The Hangar Flight, de Calgary. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Marie Lemay, ingénieure, ainsi que présidente et cheffe de la direction pour la Monnaie royale canadienne, considère que les accomplissements d’Elsie MacGill en tant que défenseure des droits des femmes a changé la face de son époque et continue d'influencer le monde d'aujourd'hui.