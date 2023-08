L’UQAT veut aider les fermes bovines à réduire leurs gaz à effet de serre

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) veut aider les fermes bovines à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES), tout en valorisant les résidus agricoles et forestiers.

Ces fermes ont l’obligation de réduire leurs émissions de 30 % d’ici 2030. Elles peuvent le faire au niveau opérationnel, en utilisant des carburants plus écologiques et des énergies renouvelables, ou encore en changeant le type d’alimentation du bétail ou les fertilisants dans les champs.

Ce sont tous des éléments qui contribuent, mais la contribution n’est pas suffisante pour atteindre les 30 %.

Puisque chaque vache produit annuellement autant de GES qu’une voiture, la biométhanisation du fumier à grande échelle pour générer de l’énergie devient une solution intéressante. Elle est toutefois peu applicable avec des fermes dispersées sur un vaste territoire comme l'Abitibi-Témiscamingue. L’UQAT travaille donc avec l'entreprise Écoboeuf de Dupuy et d’autres partenaires sur un projet visant à valoriser le fumier directement à la ferme.

Le moyen, c’est de créer à chaque ferme une unité de biométhanisation. Donc, chaque ferme va transformer, traiter son propre fumier pour générer du biométhane et du digestat qu’elle peut ensuite utiliser aussi pour l’agriculture , explique Ahmed Koubaa, professeur à l’Institut de recherche sur les forêts de l’UQAT et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la valorisation, la caractérisation et la transformation du bois.

Ouvrir en mode plein écran Ahmed Koubaa, professeur-chercheur à l'UQAT. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pour mener ces travaux, le professeur Koubaa et Écoboeuf ont obtenu une aide du Programme de soutien à l’entrepreneuriat scientifique du Fonds de recherche du Québec. L’objectif est d’abord de doter la ferme d’une unité pilote de biométhanisation pour développer un procédé applicable à petite échelle. On veut aussi voir le potentiel d’utilisation du biogaz qui sera généré pour des applications à la ferme et pour l’environnement.

En Europe, il y a quelques unités qui génèrent du biométhane à l’échelle locale et qui est utilisé pour les équipements de ferme comme les tracteurs. On l’utilise aussi pour alimenter les maisons avoisinantes en gaz naturel , précise Ahmed Koubaa.

Résidus agricoles et forestiers

Mais le projet du professeur Koubaa va plus loin encore. Il souhaite intégrer des résidus agricoles et forestiers au procédé pour les valoriser. Ils produiront eux aussi moins de GES que s’ils sont enfouis ou incinérés.

C’est un procédé biologique, donc ce sont des enzymes qui se développent pour dégrader la matière et la transformer en biogaz. On pense que le fait d’ajouter la croissance de ces micro organismes et leur efficacité à transformer les matières organiques en biogaz rend ça plus intéressant , estime Ahmed Koubaa.

En plus de produire des biogaz, la biométhanisation générera aussi un digestat, une biomasse très riche en matières organiques pouvant être valorisée pour des applications agricoles comme la fertilisation.