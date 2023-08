Un premier camp de matelotage en trois ans pour les cadets de Bagotville

Trente cadets sont au centre d'entraînement de Bagotville pour les deux prochaines semaines afin de participer à un camp de matelotage. Les jeunes pourront alors s'initier au milieu maritime. Pour leur première journée, ils ont passé quelques heures à bord d'un bateau de plaisance sur le Saguenay.

En petits groupes, ils ont navigué entre Chicoutimi et La Baie mardi.

À bord du bateau, les cadets découvrent les rudiments du monde nautique.

Ce n'était pas la première fois que j'embarquais sur un bateau comme celui-là, mais j'ai vraiment apprécié et j'ai appris beaucoup de choses , a partagé un premier cadet.

Les enseignements sont nombreux sur le navire et même en dehors de celui-ci.

J'ai hâte, sauf pour la partie où on saute dans l'eau , a raconté une cadette.

C'est très enrichissant, on a appris beaucoup et on a pratiqué un abandon de bateau et on a sauté à l'eau. C'était vraiment agréable , a plutôt avancé une de ses camarades.

Le propriétaire et capitaine du bateau, Jean-Claude St-Laurent, partage ses connaissances avec les jeunes cadets. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

C'est un ancien cadet et membre de la Réserve navale qui accueille les adolescents sur son bateau. L’expérience de Jean-Claude St-Laurent avec l'organisation l'a poussé à s'impliquer dans ce camp il y a quelques années. Il partage aussi ses connaissances en navigation pour que les cadets se familiarisent avec le rôle de matelot.

Que ce soit un bateau privé, un bateau militaire ou tout autre type de bateau, il y a toujours des règles de navigation qui sont là, comme le système de bouées, les aides à la navigation. En descendant la rivière de Chicoutimi, il y a un chenal balisé où il y a toutes les principales aides à la navigation, alors c'est agréable de pouvoir montrer ça aux jeunes , s’est réjoui Jean-Claude St-Laurent.

Une première en trois ans

Pour le reste de leur séjour, les cadets pourront suivre d'autres diverses formations théoriques et pratiques au Centre d'entraînement de Bagotville. En raison de la pandémie, c'est la première fois en trois ans que ce camp est offert. Pour ce qui est de la participation aux activités des cadets, elle commence tout juste à se rétablir grâce aux efforts de recrutement.

Janik Deschênes est responsable des affaires publiques au Centre d'entraînement de Bagotville. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Ç’a été difficile avec le virtuel et tout, mais comparativement à l'année dernière, on a plus de participants. Notre but, c'est de remonter les quotas de cadets et d'offrir les activités à de plus en plus de jeunes. On y va une année à la fois , a précisé Janik Deschênes, responsable des affaires publiques au Centre d'entraînement de Bagotville.

Les jeunes auront la chance à nouveau d'embarquer sur des bateaux à voile et à moteur à la marina de Shipshaw. Deux autres camps de cadets sont offerts au Québec, à Saint-Jean-sur-Richelieu, basé sur l'aviation, et à Valcartier, concentré sur l'entraînement terrestre.