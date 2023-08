Après L’Gros Luxe, c’est La Parizza qui ferme ses portes au centre-ville de Chicoutimi

Un second restaurant met la clé sous la porte en deux semaines sur la rue Racine, au centre-ville de Chicoutimi. En effet, La Parizza a annoncé mardi sa fermeture définitive sur les réseaux sociaux. Le 21 juillet, c’est le restaurant L’Gros Luxe, situé à quelques mètres de La Parizza, qui avait cessé ses activités.

Les deux propriétaires de La Parizza, Alexandra Pelletier et Wilfried Feybesse, mettent fin à une histoire entrepreneuriale qui aura duré une dizaine d’années. Les principaux concernés n’ont pas souhaité fournir plus de détails sur cette décision.

C’est avec le cœur immensément gros qu’on vous annonce la fermeture immédiate et définitive du restaurant La Parizza aujourd’hui , peut-on lire sur la page Facebook du restaurant.

Pour ce qui est du restaurant L’Gros Luxe, ce sont des problèmes de gestion et d’ordre financier qui seraient à l’origine de sa fermeture.

Ouvrir en mode plein écran Le restaurant L'Gros Luxe avait ouvert ses portes en 2018. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Cette deuxième fermeture en si peu de temps surprend le président de l’Association des centres-villes de Chicoutimi, Charles Boudreault.

C’est un restaurant qui semblait bien aller, qui avait une bonne réputation et qui était bien situé. Je vais essayer d’aller aux sources , a-t-il expliqué à l’émission Place publique.

M. Boudreault ne cache pas que la situation concernant les dernières fermetures est un peu inquiétante.

On travaille à faire connaître le centre-ville, à l’allumer, on travaille en collaboration avec la Ville aussi pour les sensibiliser sur l’importance du centre-ville et aussi sur la particularité de ce secteur-là . Ce sont des secteurs qui demandent de l’amour et de l’attention autant de la Ville mais aussi de la population, qui doit [les] habiter [...]. Ce sont souvent des commerces locaux, qui sont plus fragiles que les grandes chaînes , précise-t-il.

Il ajoute que le plan triennal proposé par la Ville, qui inclut entre autres le projet de construction de logements dans la zone ferroviaire, redonnera un second souffle au centre-ville .

Problèmes complexes

Au mois de juin, des commerçants de la rue Racine, dont les propriétaires de La Parizza, avaient fait une sortie publique pour dénoncer les problèmes qu'ils subissent avec l'aggravation du phénomène de l'itinérance. Un groupe sur les réseaux sociaux avait été créé pour permettre aux commerçants de mettre en commun une liste des nombreux méfaits dont ils font l'objet.

Ouvrir en mode plein écran Sur une vidéo captée par une caméra de surveillance, on voit un homme donner des coups de pied à des tables sur la terrasse du restaurant La Parizza. Photo : Gracieuseté

D’ailleurs, La Parizza avait été la cible d’un acte de vandalisme perpétré par une personne en situation d’itinérance sur la terrasse. Pour Charles Boudreault, il s’agit d’un problème complexe qui est relié à la santé mentale.

On entend la détresse des commerçants puis on est très touchés par ça. À chaque occasion qu’on a d’en parler à la Ville ou à certains intervenants, c’est un problème qui est criant , souligne-t-il.

Il y aurait aussi des problèmes entourant certaines infrastructures qui pourraient expliquer l’augmentation de l'inoccupation commerciale au centre-ville.