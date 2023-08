Maureen Breau : derrière les portes du bloc

« Police! » Une policière, Maureen Breau, et son coéquipier frappent à la porte de l’appartement 31, niché au troisième étage d’un immeuble à logements. Nous sommes dans une bâtisse de l’avenue Saint-Laurent à Louiseville. Un lieu que l’on dit « connu des milieux policiers ». Depuis la mort de Maureen Breau, l’immeuble construit en 1890 est passé à l’histoire. Son image est désormais associée à la mort d’une policière tuée en service avec son toit brun, la galerie qui borde l’avant du deuxième étage, l’escalier pour y accéder qui donne sur le côté.

Le soir du 27 mars 2023, c’est au pied de cet escalier que Maureen Breau s’est échouée après avoir été attaquée par l’homme qui habitait le 31.

Attention : Les propos rapportés dans ce texte pourraient choquer certains lecteurs en raison de leur caractère violent.

Les traces de balles sont encore visibles sur les murs de la salle de bain de Stéphanie. Elle habite le 32 avec sa fille de 11 ans. Les trous ont été bouchés avec du plâtre. Même chose pour la porte d’entrée. Un projectile a trouvé son chemin à travers la porte, à une dizaine de centimètres de l'œil magique qui lui permettait de voir ce qui se passait dans le corridor. J’ai eu des éclats de balle dans le dos .

Ouvrir en mode plein écran L’intervention policière qui a coûté la vie à Maureen Breau s’est déroulée dans ce corridor du troisième étage. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Plus de quatre mois après les événements, les images tournent en boucle dans la tête de Stéphanie. Police! Sur la pas de la porte de son voisin se trouvaient deux patrouilleurs. Je me suis avancée vers la porte, mais j’ai vu que ce n’était pas pour moi. Ensuite, tout bascule. Je l’ai entendu hurler. Elle parle de la policière Maureen Breau. Puis, elle perd la notion du temps.

Deux ou trois minutes s’écoulent avant que ne s’enchaînent des coups de feu.

Ma fille s’est mise à crier. Au même moment, elle sent une brûlure dans son dos. Elle est touchée par l’éclat d’une balle qui a traversé la porte. Rien de grave. Puis, à quel moment elle ne le sait plus, elle tente d’ouvrir la porte de son appartement.

Le policier a retenu ma porte. Il m’a demandé d’aller sécuriser ma fille qui criait, mais on a vu Isaac directement tomber devant notre porte.

Ouvrir en mode plein écran Un projectile a traversé la porte du logement de Stéphanie. Des fragments de la balle lui ont causé des brûlures au dos. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Trente minutes plus tard, elles sont évacuées du logement. En sortant, elles n'ont d'autres choix que d'enjamber le corps effondré devant leur porte. Il y avait du sang partout.

Stéphanie venait d'emménager dans cet appartement quelques jours plus tôt. Elle n’avait pratiquement rien, sauf deux serviettes que le policier a réquisitionnées pour recouvrir le corps d'Isaac. Ce sont les deux seules serviettes que j’avais dans la maison , dit la femme qui habite ce petit appartement de deux pièces avec sa fille. Elle était en train de se reconstruire après une période de sa vie plutôt houleuse.

Les appartements de la deuxième chance

Sylvain m’a donné plein de plantes pour mettre de la vie dans la maison , explique Stéphanie. Sylvain Bellemare, c’est le concierge de l’immeuble. Il prend soin de ses locataires, comme un ange gardien.

La plupart vivent en situation de pauvreté. Il compose aussi avec des locataires qui ont des problèmes de dépendance. Certains ont des dossiers criminels. Sur place vivent aussi des gens qui travaillent et qui apprécient sans doute le prix du loyer qui coûte entre 370 $ et 480 $ par mois.

Ouvrir en mode plein écran Sylvain Bellemare est concierge de l’immeuble à logements. Photo : Radio-Canada / Julie Grenon

Ici, ce sont les appartements de la deuxième chance , explique Sylvain.

Toutefois, s’il avait su, Sylvain n’aurait donné aucune chance à Isaac. Il se souvient du jour où il lui a remis les clés du 31. Le premier soir, il a fait une crise. Il cherchait ses chats. Un locataire à bout de patience m’a appelé. Pas plus brillant que l’autre, il a pris un marteau et il s’est mis à courir après Isaac . Ça s'est mal terminé pour le voisin. Isaac lui aurait pris son marteau et il se serait mis à le frapper. Ce voisin a subi des blessures sérieuses.

Le soir du 27 mars, vu par Sylvain

Ouvrir en mode plein écran Les policiers se sont présentés à la porte de l'appartement numéro 31. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Sylvain nous fait visiter le troisième étage. On monte les marches qui donnent sur le corridor où l’intervention policière a dégénéré le soir du 27 mars. Des traces de balles sont visibles sur la rampe de bois. Sylvain raconte ce qu’il a compris des événements. Il relate notamment que Maureen Breau et son collègue policier ont frappé à la porte du 31 où le résident hurlait depuis plusieurs heures.

Pour lui, la séquence des événements est un peu imprécise, mais les traces de sang qu’il a essuyées ne mentent pas. Maureen Breau a été atteinte à la gorge par une lame tranchante. Son collègue a été touché à la tête. Il s’est réfugié derrière des matelas qui avaient été laissés adossés au mur dans le corridor.

Maureen Breau aurait descendu péniblement l’escalier intérieur puis, à bout de force, elle s’est effondrée au pied de l’escalier extérieur.

Ouvrir en mode plein écran L’escalier au bas duquel Maureen Breau a été prise en charge par ses collègues policiers et ambulanciers Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

Pendant ce temps, Isaac se promenait partout ici [autour de la cage d’escalier] en courant avec le grand couteau , explique Stéphanie.

Un troisième policier s’est alors engagé dans l’escalier, puis il a tiré sur Isaac qui marchait de long en large du corridor, selon Sylvain et Stéphanie. C’est à ce moment que des balles ont atteint le mur de la salle de bain. Elle s’en est aperçue deux jours plus tard lorsqu’elle a pu réintégrer son logement avec sa fille. Stéphanie affirme que cinq projectiles ont percé le mur de son appartement.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie montre un trou, rebouché depuis, qu'a laissé une des balles qui ont traversé le mur de sa salle de bain. Photo : Radio-Canada / Julie Grenon

Sylvain a tout nettoyé.

Le lendemain, ce qui a été rough, c’est la job de nettoyage des murs. La seule aide que j’ai trouvée vraiment l’fun, ce sont les pompiers qui sont venus nettoyer la galerie et les marches avec leur boyau d’arrosage. Le reste, c’est nous autres. Sylvain a arraché tous les tapis, nettoyé la rampe et les murs. Il a réparé le mur du corridor et la porte de Stéphanie pour que rien n’y paraisse lors du retour des locataires.

Dommages collatéraux

On peut bien tout nettoyer, mais on ne peut pas effacer la mémoire. Les images et les sons captés de même que la panique ressentie restent imprimés, bien réels dans l’esprit des locataires.

Ouvrir en mode plein écran L’appartement où vivait André Photo : Radio-Canada / Julie Grenon

Au 36, vivait André. À la mi-juillet, Sylvain l’a retrouvé mort dans son minuscule appartement. Son frigo et son garde-manger étaient vides. Sylvain estime qu’il était mort depuis quelques jours lorsqu’il l’a retrouvé.

Il s’était laissé aller depuis les événements. Sylvain avait contacté le CLSC pour qu’on vienne lui offrir des services. Il aurait refusé l’aide proposée.

Le 36 est insalubre. André vivait dans ce logement depuis plus de 20 ans. Il n’a jamais rien demandé durant toutes ces années , explique Sylvain.

Stéphanie a aussi remarqué que son voisin était bouleversé. Il m’a demandé quelques fois si j’étais au courant de ce qui s’était passé . Il avait du mal à dormir. Stéphanie lui donnait des tisanes.

Du sel au-dessus de la porte

Stéphanie et sa fille vivent au jour le jour. Le rétablissement sera encore long. J’ai dû réapprendre à ma fille à prendre sa douche. À 11 ans, elle est à même de réaliser que les balles qui se sont logées dans les murs du carrelage auraient pu l’atteindre si elle avait été dans la baignoire à ce moment.

Stéphanie n’a pas besoin de fermer les yeux pour revoir le corps inerte de son voisin. Je le vois encore quand j’ouvre la porte , explique-t-elle, encore secouée.

Au point qu’elle a mis du sel autour de sa porte pour laisser les énergies négatives à l’extérieur de son cocon. Je ne croyais pas à ces affaires-là avant, mais depuis que je suis tombée sur un gros malade comme ça, j’y crois.

Sa fille intervient dans la conversation : Maman, elle dit tout le temps qu’il essaie de rentrer par ici.

Les lumières flashent. Moi, j’ai l’impression qu’il est encore là , ajoute Stéphanie.

Sylvain écoute sa locataire : l'anxiété, ça tue .

Le rétablissement sera long.

L’utilisation judicieuse de la force

Les secondes comptent pour sauver la vie d’un policier , dit Stéphane Wall, un policier retraité du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Il est maintenant analyste spécialisé en usage judicieux de la force par les policiers.

Il se peut que ça prenne plusieurs coups de feu pour atteindre une cible en mouvement. La règle, c’est de tirer jusqu’à ce qu’un organe vital soit touché et que le suspect tombe au sol, neutralisé , explique-t-il, ajoutant que l’arrêt d’agir n’est pas instantané.

Ouvrir en mode plein écran Stéphane Wall est analyste spécialisé en usage judicieux de la force par les policiers. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

La loi permet au policier d’utiliser la force mortelle pour mettre fin à une menace. Selon le récit des événements raconté par Sylvain et Stéphanie, ce n’était plus le temps pour une désescalade, c’était le moment d’utiliser une arme à feu, constate-t-il.

Même si cinq balles ont trouvé leur chemin jusque chez elle, Stéphanie considère que le policier a fait ce qu’il avait à faire , juge-t-elle.

Il a fait sa job. Moi, je m’en allais rouvrir la porte. Le gars, il s’en serait peut-être pris à moi ou ma fille s’il avait voulu sortir par ma porte patio.

Elle ajoute que c’était une réaction tout à fait normale de la part d’un policier. Tu ne penses pas au mur en arrière .

Le Bureau du coroner mènera une enquête publique. Me Géhane Kamel aura le mandat de faire la lumière sur les événements. Les audiences permettront à toute personne d’intérêt de s’exprimer concernant les circonstances de ces décès.

De son côté, le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) indique que l’enquête est toujours en cours.

Des leçons

Depuis les événements, Sylvain est de moins en moins enclin à accorder de secondes chances, à moins que la personne soit recommandée par le Centre l’étape du bassin de Maskinongé, un organisme communautaire qui aide les personnes ayant un trouble de dépendance.

Autrement, il préfère que les appartements soient vides.

Les bureaux de l’organisme sont situés au rez-de-chaussée. Une intervenante apporte un soutien inestimable à Stéphanie. Sa fille a aussi reçu du soutien psychologique.

Sylvain nous a ouvert la porte de l’immeuble parce qu’il trouve important que leur point de vue soit raconté. Il faut qu’il y ait des services. Les policiers auraient dû savoir qui était Isaac avant de cogner à sa porte. Je n’allais plus collecter l’argent du loyer en personne. Il avait peur de lui. L’après-midi du 27 mars, il cherchait, avec le propriétaire, une façon de le mettre à la porte tellement il était dérangeant.

Les policiers doivent savoir à qui ils ont affaire, selon lui. Depuis la mort de Maureen Breau, plusieurs demandent à ce que des renseignements quant à l’état de santé mentale des personnes qu’ils s’apprêtent à intercepter puissent être disponibles.

La pétition signée par plus de 23 000 personnes et déposée à l’Assemblée nationale en mai dernier doit être porteuse d’espoir, selon Sylvain. La pétition n’a pas obtenu suffisamment de signatures. C’est ridicule. Les gens veulent que ça change, mais ils ne se mobilisent pas plus que ça , s’indigne-t-il.

La résilience des policiers

Ouvrir en mode plein écran L’escalier qui monte vers les appartements situés au troisième étage. Photo : Radio-Canada / Luc Lavigne

C’est donc un immeuble connu des milieux policiers et la mort de Maureen Breau n’a pas enrayé tous les problèmes. Il arrive que des policiers aient à intervenir, encore. D’ailleurs, Stéphanie a elle-même contacté les policiers trois semaines après la soirée tragique, en raison du comportement d’un locataire.