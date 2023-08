Pluri-elles ciblée par des usurpateurs de logo

Les organismes franco-manitobains sont de plus en plus victimes de cyberattaque. Lundi, l’organisme Pluri-elles a alerté ses usagers, à travers les réseaux sociaux, que son logo avait été utilisé par un site web, sans son consentement.

L'adresse IP de ce site Internet a été localisée aux États-Unis, par Radio-Canada.

Merci de faire passer l’information , indique le message de l'organisme, qui précise que Pluri-elles n’a jamais donné son autorisation et n’est pas partenaire de ce site.

C’est la deuxième fois en deux mois que l’organisme social basé à Winnipeg est victime d’usurpation d’identité.

La directrice générale de Pluri-elles, Mona Audet, est en colère.

On travaille beaucoup avec les familles immigrantes, donc peut-être que [les gérants du site] pensent qu’en utilisant notre logo, ça va être simple pour eux, mais ils ne me connaissent pas , affirme-t-elle.

Le site francocible.ca est toujours actif, mais est désormais bloqué au Canada.

Il affiche le logo de plusieurs institutions en lien avec l’immigration, incluant le gouvernement provincial et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

J’ai vu le logo du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), de la Société de la francophonie manitobaine (SFM) et de la province du Manitoba , liste Monat Audet.

Radio-Canada a eu accès au site aux moyens d’un réseau privé virtuel (RPV) et a tenté de contacter le/les responsable(s) à travers un numéro de téléphone qui y était inscrit. Personne n'a donné suite à nos appels.

L'orthographe et la mise en page laissent des indices sur la fiabilité des sites.

Le directeur général adjoint de la SFM , Jean-Michel Beaudry, dit avoir entamé des démarches avec l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet, pour voir si le site enfreint leurs règlements .

Le CDEM a dit ne pas être au courant de l’usurpation d’identité, et n’a pas souhaité accorder d’entrevue. L’accueil francophone, dont le logo figurait aussi sur le site, n’a pas non plus répondu aux demandes d’entrevue.

La province n’a pas été en mesure de fournir de commentaire, mardi.

Une cible de plus en plus commune

On voit de l’usurpation d’identité un peu partout , indique la coordonnatrice scientifique à la Chaire de recherche en prévention de la cybercriminalité de l’Université de Montréal, Fyscillia Ream.

La chercheuse assure que les nouveaux arrivants sont souvent des cibles opportunes.

Les organismes dédiés aux nouveaux arrivants deviennent des cibles de plus en plus communes parce qu’on est dans un contexte où l'on essaye de favoriser l’immigration francophone, surtout au Manitoba , explique-t-elle.

Les nouveaux arrivants peuvent donner leur numéro d’assurance sociale à des fraudeurs. Selon les informations demandées, ça peut être dommageable pour le reste de leur vie au Canada.

Fyscillia Ream pense qu’il est difficile d’empêcher l’usurpation d’un logo.

Elle recommande aux organismes de sensibiliser leurs usagers aux limites des services offerts.

On ne peut pas payer pour avoir un visa ou une résidence permanente plus rapidement. Les nouveaux arrivants doivent le savoir pour éviter de se faire frauder , cite-t-elle comme exemple.

Avec les informations de Magalie Chinchilla Chaput