Les élus de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup abandonnent l'idée de poursuivre le conducteur du camion qui aurait déversé accidentellement du diesel près de la source d'eau potable de la municipalité en octobre dernier.

Jointe au téléphone, la mairesse Josée Ouellet explique qu'après discussions avec une firme d'avocats, cette option a été mise aux oubliettes. Selon elle, les frais entourant cette procédure judiciaire auraient été plus élevés que les sommes qui auraient pu être récupérées.

Pour étoffer le dossier, nous aurions dû embaucher un détective privé et payer des frais d'avocats. Et nous n'avions aucune assurance de gagner notre cause.