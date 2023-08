Une ferme avicole aux prises avec des maladies contagieuses

Deux maladies contagieuses ont été détectées dans une ferme de poulets de Bécancour. L'Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA) suggère aux producteurs avicoles d’éviter le secteur.

Un cas de laryngotrachéite infectieuse et de mycoplasma gallisepticum dans un petit élevage commercial de poulet à chair a été confirmé par le laboratoire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) le vendredi 21 juillet , peut-on lire dans un document de l’ EQCMA qu’ont relayé les Éleveurs de volailles du Québec.

En entrevue à Radio-Canada, l’agronome et coordonnateur de l' EQCMA , Martin Pelletier, explique que ces maladies ne sont pas dangereuses pour les humains et qu’il n’y a pas d’enjeux de salubrité des aliments.

En fait, ce sont deux maladies qu'on connaît depuis quand même assez longtemps, depuis plusieurs décennies, puis qui peuvent arriver de façon sporadique, dans les troupeaux de volailles. Dans certains cas, ça peut causer des mortalités importantes.

C’est pour cette raison qu’une stratégie d’éradication est mise en place compte tenu de l’impact économique que peut représenter l’apparition de ces maladies, explique l’agronome.

Des maladies connues

Ces maladies se retrouvent un peu partout en Amérique du Nord et donnent lieu à des éclosions sporadiques. On peut les retrouver plus fréquemment dans de petits élevages de basse-cour. Parfois, il peut y avoir des liens entre ces petits élevages et les troupeaux commerciaux , expose Martin Pelletier. Dans certains cas, surtout dans le mycoplasma gallisepticum, il pourrait y avoir des oiseaux sauvages qui sont porteurs et donc la proximité avec des élevages de volaille, de façon directe ou indirecte, pourrait occasionner un transfert de la bactérie et causer une éclosion dans un troupeau commercial.

L’ EQCMA a mis en place une zone à risque de 1,5 km de rayon autour du site infecté et en a avisé les producteurs avicoles du Québec ainsi que les autres acteurs de l’industrie.

Ce qui nous amène toujours à répéter le même message, on peut dire aux éleveurs, aux producteurs agricoles donc de l'importance de la biosécurité : le changement de bottes à l'entrée des fermes, des bons lavages et désinfections à la fin des cycles, et cetera.

Des mesures préventives

Un autre producteur avicole de Bécancour affirme avoir mis en place des mesures additionnelles, à des fins préventives. L'agronome ne s'en inquiète pas outre mesure pour le moment.

La dernière éclosion importante qui avait eu lieu dans le secteur remonte à 2018. Depuis ce temps-là, on a eu seulement quatre cas, dont quatre éclosions, qui incluaient seulement qu'un site à chaque fois. [...] Donc, on peut dire que présentement, on se croise les doigts, mais on est un peu dans une période de relative accalmie par rapport à ces maladies-là, parce que dans le passé, on a connu des éclosions qui pouvaient impliquer plusieurs troupeaux.

Selon Martin Pelletier, depuis 2019 un régime d’assurance a été mis en place pour couvrir certaines pertes et certains coûts auxquels les producteurs doivent faire face afin de mettre en place les mesures pour éradiquer les maladies.

D'après une entrevue réalisée à En direct et les informations de Marilyn Marceau