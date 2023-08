COVID-19 : des décisions contraires à la Loi sur la santé publique de l’Alberta

Les ordonnances imposant des restrictions sanitaires n’ont pas respecté la Loi sur la santé publique de l’Alberta, a déterminé une juge de la Cour du Banc du Roi dans une décision publiée lundi. Les mesures sanitaires n’étaient toutefois pas anticonstitutionnelles.

Selon la juge Barbara Romaine, les mesures de santé publique pendant la pandémie de COVID-19 ont été ultimement décidées par les élus et non par la médecin hygiéniste en chef, la docteure Deena Hinshaw à l’époque, comme la Loi le demande.

[La Dre Hinshaw] a témoigné qu’elle présentait parfois un éventail de possibles politiques au cabinet [...], mais il n’y a aucune preuve que les décisions politiques prises par le cabinet se basaient au final sur ses recommandations , a écrit la juge. On ne peut pas dire que la Dre Hinshaw a gardé une implication décisive dans le processus.

La juge ajoute que si l’implication des élus était souhaitable, le processus aurait dû être structuré pour mitiger les risques d’interférence politique sur le jugement informatif et bien qualifié de la médecin hygiéniste en chef.

Bien que la Dre Hinshaw a été calomniée pendant la pandémie et après comme symbole des restrictions, elle n’était pas la responsable des décisions.

La section 29 de la Loi sur la santé publique qui traite des mesures spéciales et de quarantaine ne permet pas de déléguer la prise de décision au gouvernement, selon la juge.

Celle-ci précise toutefois que si les ordonnances avaient été prises de manière conforme à la Loi sur la santé publique, les restrictions n’auraient pas violé les droits constitutionnels des Albertains. Il s’agissait de limites raisonnables et justifiées dans une société démocratique selon la Charte canadienne des droits et libertés.

Publicité

Plus de deux ans devant la justice

Dès 2020, la propriétaire d’une salle de sport, deux églises et des particuliers ont tenté d’obtenir la suspension immédiate des restrictions sanitaires. Les différents plaignants se sont opposés aux limitations sur les rassemblements intérieurs et extérieurs.

La juge Anne Kirker avait toutefois refusé d’intervenir sur le champ, préférant laisser les procédures judiciaires suivre leur cours. Les arguments des deux partis ont été entendus en février 2022.

Même si la décision de la juge Barbara Romaine affirme la constitutionnalité des mesures, Jeffrey Rath, l’avocat d’une des plaignantes, crie victoire.

La seule chose qui est importante, c’est que la justice a trouvé que les ordonnances sont toutes illégales. Tout le reste après n’est qu’une opinion non pertinente , explique-t-il.

Deena Hinshaw a déféré son pouvoir de décision à un groupe de personnes du cabinet qui n’avait aucune compétence médicale.

L’avocat et ses collègues représentant les autres plaignants vont étudier la décision en détail, mais Jeffrey Rath ouvre déjà la porte à la possibilité de demander des compensations pour sa plaignante et d’autres.

Publicité

Il y a beaucoup d’Albertains qui ont eu leur vie complètement détruite par ces ordonnances illégale, dit-il. Je pense qu’il va y avoir des conséquences. Les personnes qui ont perdu de l’argent et ont été affectées économiquement par les ordonnances de Deena Hinshaw et de Jason Kenney peuvent peut-être obtenir une compensation du gouvernement puisque ces ordonnances étaient illégales.

Dans une réponse par courriel, le bureau de la Couronne a indiqué étudier la décision et ses conséquences : Aucune décision sur la suite à y donner n’a été prise.

Un jugement qui pourrait avoir des répercussions

La professeure de droit à l’Université de Calgary, Lorian Hardcastle, estime que la décision pourrait être utilisée dans d’autres affaires judiciaires qui soulèvent également la question de l’autorité de la médecin hygiéniste en chef.

La répercussion est encore discutable vu que ces ordonnances ne sont plus appliquées. Les plaignants ne sont plus soumis aux mesures sanitaires, tout comme chacun d’entre nous , indique-t-elle.

Le jugement envoie toutefois un message clair au gouvernement albertain qu’il doit se pencher sur sa Loi de santé publique.

D’autres modèles au pays donnent plus de pouvoir de décision aux élus. Le problème a été soulevé plusieurs fois auprès du gouvernement et il a choisi de ne rien faire , souligne-t-elle. Il y a probablement eu de la stratégie politique pour pouvoir s’attribuer le mérite des bonnes choses et blâmer la Dre Hinshaw quand les choses allaient moins bien.

Contrairement à l’avocat Jeffrey Rath, la professeure Hardcastle estime que les écrits de la juge Romaine sur la Charte ont une valeur. C’est un des rares cas qui abordent les objectifs de santé publique et l’équilibre avec les droits de la Charte, dit-elle. C’est un guide utile pour les gouvernements qui feront face à des urgences de santé publique.

Avec les informations de Meghan Grant et Flore Tamko Mbensi